Αυστραλία: Το μεγαλύτερο φυτό του κόσμου είναι...τριπλάσιο από το Μανχάταν (εικόνες)

Ίσο με σχεδόν 20.000 ποδοσφαιρικά γήπεδα είναι το μεγαλύτερο φυτό του κόσμου, το οποίο ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια τεράστια έκταση υποθαλάσσιας βλάστησης στα ανοιχτά της δυτικής Αυστραλίας, που έχει έκταση όσο περίπου 20.000 ποδοσφαιρικά γήπεδα ή τριπλάσια του Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στην πραγματικότητα είναι ένας ενιαίος οργανισμός, οπότε πρέπει να θεωρηθεί το μεγαλύτερο φυτό στη Γη, αλλά και ο μεγαλύτερος κλώνος που έχει ποτέ βρεθεί.

Κάνοντας γενετική ανάλυση, οι ερευνητές βεβαιώθηκαν ότι ο τεράστιος υποθαλάσσιος λειμώνας έκτασης 200 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον ρηχό Κόλπο των Καρχαριών, περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Περθ, είναι ένας και μοναδικός οργανισμός. Πιθανώς προήλθε από ένα μοναδικό σπόρο πριν τουλάχιστον 4.500 χρόνια και στη συνέχεια μέσω συνεχούς κλωνοποίησης έφθασε στο σημερινό μέγεθος που άφησε έκπληκτους τους επιστήμονες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη δρα Τζέιν Εντζλόου του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αυστραλίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας "Proceedings of Royal Society B" της βρετανικής Βασιλικής Εταιρείας επιστημών, σύμφωνα με το BBC, τους "Τάιμς της Νέας Υόρκης" και το "Science", ανέφεραν ότι το φυτό, ένα είδος Ποσειδωνίας (Posidonia australis), μεγαλώνει όπως το γρασίδι στην ξηρά με ρυθμό 15 έως 35 εκατοστών ετησίως. Θεωρητικά η μεγέθυνση του μπορεί να συνεχιστεί απεριόριστα, αν το περιβάλλον του δεν αλλάξει πολύ. Σήμερα το μέσο βάθος στον Κόλπο των Καρχαριών είναι περίπου εννέα μέτρα.

Το φυτό, που παρέχει καταφύγιο σε μια πληθώρα θαλάσσιων ειδών, όπως χελωνών, δελφινιών, ψαριών, καβουριών κ.α., αντέχει σε θερμοκρασίες 15 έως 30 βαθμών Κελσίου και είναι πολύ μεγαλύτερο από τον μεγαλύτερο μύκητα που έχει βρεθεί στον πλανήτη μας. Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ για τον μεγαλύτερο κλώνο ήταν μια άλλη Ποσειδωνία (Posidonia oceanica) που καλύπτει 15 χιλιόμετρα στη δυτική Μεσόγειο θάλασσα. Οι Ποσειδωνίες είναι φυτά, αν και λανθασμένα συχνά αποκαλούνται φύκια.

