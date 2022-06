Κόσμος

Οκτάι: Δεν θα μείνουν αναπάντητες οι προκλητικές ενέργειες των Ελληνοκυπρίων

Συνάντηση με τον αρχηγό του ψευδοκράτους είχε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης.

«Η ελληνοκυπριακή διοίκηση πρέπει να γνωρίζει ότι οι προκλητικές της ενέργειες δεν θα μείνουν αναπάντητες», δήλωσε ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι ο οποίος συναντήθηκε με τον «πρωθυπουργό» του ψευδοκράτους Ουνάλ Ουστέλ.

Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ουνάλ Ουστέλ, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι «η προσέγγισή μας στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται για την αναζωογόνηση των Βαρωσίων όσον αφορά την οικονομία, τον τουρισμό και την κοινωνική ζωή δεν έχει αλλάξει. Όσοι εμποδίζουν την ενσωμάτωση των Βαρωσίων στο νησί εδώ και χρόνια απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις λύσης, δεν έχουν το δικαίωμα να πουν λέξη για τις δραστηριότητες που έχει κάνει και θα κάνει εδώ η «ΤΔΒΚ». Όπως έχουν επανειλημμένα τονίσει οι «αρχές» της «ΤΔΒΚ», «τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων θα γίνονται σεβαστά σε όλα τα βήματα που θα γίνουν στα Βαρώσια».

Ο Τούρκος Αντιπρόεδρος σχολίασε και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο. «Υποστηρίζουμε σθεναρά τις δίκαιες αντιδράσεις της «ΤΔΒΚ» στις δραστηριότητες υδρογονανθράκων που διεξάγει μονομερώς η ελληνοκυπριακή διοίκηση στην ανατολική Μεσόγειο. Η ‘ελληνοκυπριακή διοίκηση’ πρέπει να γνωρίζει ότι οι προκλητικές της ενέργειες της δεν θα μείνουν αναπάντητες», ανέφερε.

