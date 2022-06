Οικονομία

Επικουρική ασφάλιση: Μείωση στις εισφορές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μειώνονται οι εισφορές της επικουρικής ασφάλισης για μισθωτούς και εργοδότες από σήμερα.

Από σήμερα, 1 Ιουνίου 2022, μειώνεται το ύψος των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 6,5% σε 6%, ισόποσα για εργοδότες και μισθωτούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η μείωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της μείωσης κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, που ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται τα δύο προηγούμενα χρόνια (2020-2021).

«Σαν αποτέλεσμα αυτών των μειώσεων, της λεγόμενης "φορολογικής σφήνας" (tax wedge), αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων και, ταυτόχρονα, επέρχεται ελάφρυνση στο μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων. Αυτά, με τη σειρά τους, οδηγούν σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ενίσχυση της απασχόλησης» επισημαίνει το υπουργείο.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ειδικά για τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους, ενώ, το 2019, με βάση το μέγεθος της «φορολογικής σφήνας», η Ελλάδα βρισκόταν στη 14η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, το 2021, ανέβηκε στην 5η καλύτερη θέση και με τη σημερινή μείωση αναμένεται περαιτέρω βελτίωση της κατάταξής της.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Πάνος Τσακλόγλου, δήλωσε: «Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σε συνδυασμό με άλλες πολιτικές της κυβέρνησης (φορολογικές, ρυθμιστικές, αδειοδοτικές, κ.λπ.) οδηγεί σε ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, από τότε που ανέλαβε την κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία και παρά τις κρίσεις της πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ η απασχόληση αυξήθηκε σχεδόν κατά 350 χιλιάδες άτομα. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να επιδιώκει τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας, που οδηγεί σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αύξηση της απασχόλησης, αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και, τελικά, σε βελτίωση της ευημερίας των πολιτών».

Ειδήσεις σήμερα:

Παπαϊωαννίδης: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δέχεται απειλές στην φυλακή (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: βυτιοφόρο διαμέλισε ηλικιωμένη

“Το Πρωινό” - Πάτρα: ο Λέων, η Τσιόλα και η “εγκληματική ενέργεια” στην Ίριδα (βίντεο)