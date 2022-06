Κόσμος

Γερμανία: μπέιμπι σίτερ κακοποίησε σεξουαλικά δεκάδες βρέφη!

Απερίγραπτων διαστάσεων περιστατικό κακοποίησης παιδιών αποκαλύφθηκε στην Κολωνία

Απερίγραπτων διαστάσεων περιστατικό κακοποίησης παιδιών αποκαλύφθηκε στην Κολωνία. Άνδρας μπέιμπι σίτερ κακοποίησε δεκάδες παιδιά και βρέφη, μεταξύ των οποίων και ανάπηρα παιδιά.

Ο Φαλκ Σνάμπερ, o αστυνομικός διοικητής της Κολωνίας, προσπαθεί να κρύψει τα αισθήματά του στη συνέντευξη τύπου με τους δημοσιογράφους. Δηλώνει σοκαρισμένος και έκπληκτος με όσα φέρνουν στο φως οι έρευνες μηνών για ένα ακόμη σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και παιδικής πορνογραφίας που ξεπερνά κάθε όριο φαντασίας. «Ένα τέτοιο επίπεδο απάνθρωπης βαρβαρότητας και αδιαφορίας για τα βάσανα μικρών παιδιών, τον πόνο και τις κραυγές τους και το εμφανή φόβο τους δεν έχω ποτέ συναντήσει μέχρι τώρα. Και δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ κάτι τέτοιο».

Πρόκειται για μια ακόμα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, αλλά με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά. Βασικός κατηγορούμενος ένας 44χρονος από την πόλη Βερμελσκίρχεν του γερμανικού κρατιδίου. Υπάλληλος το επάγγελμα, παντρεμένος και χωρίς παιδιά, προσέφερε μέσω του διαδικτύου υπηρεσίες μπέιμπι σίτερ και με αυτόν τον τρόπο είχε πρόσβαση στα θύματά του, όπως είπε στους δημοσιογράφους ο Ούλριχ Μπρέμερ, εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας. «Σχετικά με το πώς ο κατηγορούμενος είχε επαφή με τα παιδιά, μπορώ να σας ενημερώσω ότι, αφενός τα παιδιά προέρχονταν από το στενό του περιβάλλον, και αφετέρου, και αυτό αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των κακοποιημένων παιδιών, υπάρχει βάσιμη υποψία ότι ο κατηγορούμενος προσφέρθηκε επιτυχώς ως μπέιμπι σίτερ μέσα από αντίστοιχες πλατφόρμες στο διαδίκτυο και στη συνέχεια διέπραξε τις πράξεις στους χώρους των οικογενειών».

Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι γονείς αυτών των παιδιών δεν είχαν υποψιαστεί ούτε στο ελάχιστο όσα γίνονταν μέσα στο σπίτι τους. Ακόμη και θύματα, σήμερα ενήλικοι, έπεσαν από τα σύννεφα, όταν έμαθαν από τις ανακριτικές αρχές ότι σε παιδική ηλικία είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, δεδομένου ότι οι πράξεις του 44χρονου φτάνουν χρονικά μέχρι το 2005.

Οι περιγραφές των πράξεών του σοκάρουν ακόμη και στελέχη των ανακριτικών αρχών που έχουν χειριστεί πολλές παρόμοιες υποθέσεις. Το πιο μικρό σε ηλικία θύμα ήταν βρέφος ενός μηνών, ανάμεσά του άλλα πέντε βρέφη, μωρά και παιδιά με αναπηρία. Συνολικά 33 θύματα μέχρι τώρα. Οι βίαιες φαντασιώσεις του κατηγορουμένου, που έχει ομολογήσει τις πράξεις του, είναι αδύνατον να αποτυπωθούν στο χαρτί. Όπως έγινε γνωστό στη συνέντευξη τύπου στο πορνογραφικό υλικό τεραστίου όγκου που εντοπίστηκε στον υπολογιστή του έχουν καταγραφεί «οι πιο άγριοι βιασμοί μωρών και μικρών παιδιών».

Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα παιδιά ναρκώθηκαν για να μην ουρλιάζουν. Μέχρι στιγμής μόνο το 10% του αποθηκευμένου υλικού έχει αξιολογηθεί και είναι πολύ πιθανό ο αριθμός των θυμάτων κακοποίησης να συνεχίσει να αυξάνεται. Η αστυνομία έχει βρει τα ίχνη κι άλλων 73 υπόπτων, οι περισσότεροι είναι γονείς, συγγενείς, γείτονες, αδελφοί ακόμη και γονείς και παππούδες του κατηγορουμένου.

Πηγή: Deutche Welle

