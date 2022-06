Life

“Άγριες Μέλισσες”: Οι εφημερίδες αναστατώνουν το Διαφάνι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν… Πάρτε μία... γεύση από το επεισόδιο της Δευτέρας.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΠΟΨΙΝΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

Οι εφημερίδες έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε όλο το χωριό.

Η Ελένη και ο Λάμπρος αποφεύγουν να πάρουν θέση.

Ο Νικηφόρος με τον Κωνσταντή εμμένουν στην απόφασή τους να αποχωρήσουν από το έργο του αεροδρομίου, παρά τις συμβουλές του Φραγκούδη.

Θα πρέπει, όμως, να αντιμετωπίσουν τον Μοσχοβάκη, που έρχεται να ξεδιαλύνει το χάος.

Ο ταξίαρχος Τριανταφυλλίδης ανακρίνει τον Ζάχο. Πού θα οδηγήσει αυτή η ανάκριση;

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εγκατάλειψη με κλεμμένο λεωφορείο (εικόνες)

Λάρισα: Απείλησε με τσεκούρι την πρώην του

Γυναικοκτονία Τζεβριέ: Ξεκινά η δίκη του 30χρονου

Gallery