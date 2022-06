Life

Δίκη Λιγνάδη: ένταση με τον Κούγια και βρισιές σε δημοσιογράφους (βίντεο)

Σε τεταμένο κλίμα συνεχίστηκε η ακροαματική διαδικασία. Συντάκτες ζήτησαν ο ποινικολόγος να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Με κλάματα κατέθεσε ο μηνυτής που υποστηρίζει ότι βιάστηκε από τον κατηγορούμενο.

Διακοπή της ακροαματικής διαδικασίας στην δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, που κατηγορείται για βιασμούς και απόπειρες βιασμού ανδρών, μεταξύ των οποίων ανήλικοι, αποφάσισε το δικαστήριο μετά από την ένταση που προκλήθηκε ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και δημοσιογράφους.

Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση του νεαρού Νίκου Σ., ο οποίος ήταν ο πρώτος που είχε «φωτογραφίσει» τον Δημήτρη Λιγνάδη ως κακοποιητή.

Ο κατήγορος του πρώην Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, κατέθεσε με δάκρυα στα μάτια και έντονη συναισθηματική φόρτιση στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας την καταγγελία του πως βιάστηκε από τον σκηνοθέτη, όταν πήγε για να του διαβάσει έναν μονόλογο.

Την ημέρα ωστόσο «στιγματίζει» το περιστατικό με τον συνήγορο του Δημήτρη Λιγνάδη και δημοσιογράφους, οι οποίοι καταγγέλλουν πως δέχθηκαν υβριστική επίθεση από τον ποινικολόγο και μάλιστα απευθυνόμενες στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στα δικαστήρια, τους ζήτησαν να κρατηθεί ο Αλέξης Κούγιας προκειμένου να οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.

Όπως μετέδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η δημοσιογράφος Μπέσσυ Αντωνάκη, τουλάχιστον τρεις γυναίκες δημοσιογράφοι είναι εκείνες που καταγγέλλουν πως δέχθηκαν επίθεση με βρισιές από τον Αλέξη Κούγια.

