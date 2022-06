Κοινωνία

Μπουρνάζι: Συνελήφθη γνωστός τράπερ για οπλοκατοχή (εικόνες)

Αποκλειστικές εικόνες παρουσίασε η εκπομπή "Το Πρωινό", από την σύλληψη του δημοφιλούς τράπερ.

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε πασίγνωστο τράπερ, καθώς σε τυχαίο έλεγχο στο Μπουρνάζι βρέθηκε να έχει πάνω του όπλο και γεμιστήρα.

Ακόμη στην κατοχή του βρέθηκε στιλέτο.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υποστήριξε πως το όπλο θα το χρησιμοποιούσε σε video clip, ωστόσο δεν έπεισε τυς αστυνομικούς, καθώς δεν διαθέτει άδεια οπλοκατοχής.

Ο τράπερ ειναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε αποκλειστική φωτογραφία από την στιγμή της σύλληψης του τράπερ, ο οποίος αυτήν την περίοδο γνωρίζει τεράστια επιτυχία και τραγούδια του έχουν μεγάλη απήχη στην νεολαία.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

