Παράξενα

Βρετανία: επιβάτες “εγκλωβίστηκαν” σε αεροσκάφος για τρεις ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πιλότος κάλεσε την αστυνομία για να βοηθήσει στην αποβίβαση των επιβατών του εγκαταλελειμμένου αεροσκάφους.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Βρετανία, η οποία αντιμετωπίζει μεγάλο πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στις πτήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, λόγω των εορτασμών του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της Βασίλισσας Ελισάβετ, που έχει αυξήσει κατακόρυφα τα ταξίδια προς τη Βρετανία, το πρόβλημα των πτήσεων έχει ενταθεί.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, σε μια πτήση της TUI με αφετηρία το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ και προορισμό την Τενερίφη. Η επιβίβαση των ταξιδιωτών στο αεροπλάνο είχε ήδη καθυστερήσει σημαντικά, αφού το αεροπλάνο θα αναχωρούσε στις 17.50 και η επιβίβαση ολοκληρώθηκε στις 19.00. Η πτήση ακυρώθηκε εντέλει καθώς το πλήρωμα εδάφους, έκανε αρκετή ώρα να φορτώσει τις αποσκευές.

Επιπλέον, οι ήδη ταλαιπωρημένοι επιβάτες, ανέμειναν ακόμη τρεις ώρες μέσα στο ακινητοποιημένο αεροπλάνο, για την αποβίβασή τους.

Tότε ο πιλότος αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία για να βοηθήσει στην αποβίβαση των επιβατών που όπως είναι φυσικό είχαν έρθει στα όριά τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πισπιρίγκου: η “άγνοια” του Δασκαλάκη, το αίμα της Τζωρτζίνας και η εκταφή της Μαλένας

Ερντογάν: στην Ελλάδα συνωστίζονται τρομοκράτες

Φωτιά στη Βούλα: Εκκένωση των παιδικών χωριών SOS, οικισμών και μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων