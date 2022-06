Πολιτική

Ιμάμογλου: Δικαστήριο αποφασίζει για την πολιτική του δραστηριότητα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο αποφασίζει σήμερα απαγόρευση πολιτικής δραστηριότητας για τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.

Τουρκικό δικαστήριο ανέβαλε μέχρι τον Σεπτέμβριο την ανακοίνωση της ετυμηγορίας στην υπόθεση της δίωξης του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, του στελέχους της αντιπολίτευσης που, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, απειλεί να είναι ισχυρός αντίπαλος του Ταγίπ Ερντογάν στις επόμενες εκλογές.

Η ετυμηγορία, η οποία πιθανόν να περιλαμβάνει στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για τον Εκρέμ Ιμάμογλου, στην περίπτωση που κριθεί ένοχος, αναμενόταν για σήμερα.

Ο δικαστής ανακοίνωσε ότι η επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου θα διεξαχθεί στις 21 Σεπτεμβρίου.

Πολιτικοί αναλυτές και βουλευτές του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (CHP) θεωρούν ότι η δίωξη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια του Ερντογάν και του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιθοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) για την φίμωση της αντιπολίτευσης εν όψει των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν μέχρι το Ιούνιο 2023.

Εδώ και εβδομάδες επιβλήθηκε η ποινή κατά της Τζανάν Καυταντζόγλου, της επικεφαλής του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, εκ των πρωτεργατών της νίκης του Εκρέμ Ιμάμογλου στις δημοτικές εκλογές του 2019.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου κατηγορείται για «εξύβριση δημοσίων λειτουργών» σε ομιλία του εν όψει της επανάληψης της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη το 2019. Ο Ιμάμογλου είχε νικήσει στις δημοτικές εκλογές επικρατώντας βραχεία κεφαλή του υποψηφίου του κυβερνώντος AKP. Το εκλογικό αποτέλεσμα ακυρώθηκε και η ψηφοφορία επαναλήφθηκε για να εξασφαλίσει στον Εκρέμ Ιμάμογλου άνετη νίκη.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο εισαγγελέας προτείνει φυλάκιση τεσσάρων ετών και ενός μηνός για τον Ιμάμογλου.

Αν και οι περισσότεροι πολιτικοί αναλυτές περιμένουν ότι το CHP θα ορίσει υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές τον ηγέτη του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο Ιμάμογλου θεωρείται ότι έχει επίσης κάποιες πιθανότητες. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, θα επικρατούσε άνετα του Ερντογάν κατά το δεύτερο γύρο των εκλογών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Λιγνάδη: ένταση με τον Κούγια και βρισιές σε δημοσιογράφους (βίντεο)

Λάρισα: Απείλησε με τσεκούρι την πρώην του

Γυναικοκτονία Τζεβριέ: Ξεκινά η δίκη του 30χρονου