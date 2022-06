Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Ερμής, ο Κρόνος και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Στις 3 του μηνός μπαίνει σε ορθή φορά ο Ερμής και στις 5 ο Κρόνος, ο “μέγας δάσκαλος” γίνεται ανάδρομος», είπε την Τετάρτη, η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε η αστρολόγος, «ο Κρόνος λέει “σου έδειξα λιγάκι τι μπορεί να διορθώσεις και περιμένω να το διορθώσεις, μέχρι να ξαναγυρίσω”».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε πως «στις 4 Ιουνίου γίνεται πολύ ωραία όψη και φροντίστε να την εκμεταλλευθείτε».

Επεσήμανε πάντως πως «η όψη του Κρόνου με τον Ερμή, μας δείχνει “τι μάθημα θέλει να μας δείξει” και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Γενικότερα για τον Ιούνιο που μόλις ξεκίνησε, η Λίτσα Πατέρα είπε πως «θα είναι καλύτερος αυτός ο μήνας, σε σχέση με ον Μάιο και κυρίως με το τέλος του προηγούμενου μήνα, ενώ ο Ιούλιος θα είναι μπερδεμένος»¨.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Μπουρνάζι: Συνελήφθη γνωστός τράπερ για οπλοκατοχή (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Πάτρα: ο Λέων, η Τσιόλα και η “εγκληματική ενέργεια” στην Ίριδα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη - αυτοκτονία γυμναστή: Γυναίκα “αράχνη” ψάχνουν οι Αρχές