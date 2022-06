Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για εμβόλια: τέταρτη τροποποιημένη δόση τον Σεπτέμβριο

Όλα οσα ανέφερε ο Υποουργός Υγείας, για τις μάσκες, τα εμβόλια, τους υγειονομικούς σε αναστολή και τις προσλήψεις.

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, παραχώρησε συνέντευξη στην οποία μίλησε για τον εμβολιασμό, τις μάσκες αλλά και την εξέλιξη της πανδημίας κορονοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά της χρήση μάσκας ανέφερε ο Υπουργός στο Mega: "Σταματά η υποχρεωτικότητα της μάσκας. Έχουμε πει ότι υπάρχει μια σύσταση όπου υπάρχουν συνωστισμός να χρησιμοποιείται η μάσκα, αλλά πλέον δεν υπάρχει η ανάγκη βάσει της επιδημιολογικής κατάστασης να τη φοράμε με το είδος της υποχρεωτικότητας που είχαμε. Και θέλω να πω ότι από το Πάσχα έχουμε ξεκινήσει την πλήρη αποκλιμάκωση των μέτρων. Υπήρξε μια κριτική και από τα κόμματα και από τους επιστήμονες σε αυτό. Βλέπετε όμως ότι πάνω από ένα μήνα μετά έχει δικαιωθεί αυτή η πολιτική υπό την έννοια ότι το κάνουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιδημιολογική εικόνα που έχουμε. Αυτή τη στιγμή το μόνο μέτρο που είχε μείνει ήταν η μάσκα και βλέπετε ότι ούτε τα κρούσματα ανέβαιναν, ούτε οι σκληροί δείκτες."

Και συνεχίζει αναφέροντας το πού παραμένει υποχρεωτική η χρήση μάσκας: "Που παραμένει η μάσκα, για να ξέρουμε, για να το πούμε απλά; Παραμένει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί που δεν έχουμε αριθμημένες θέσεις. Δηλαδή κυρίως στα αστικού τύπου, τα μετρό, το τρόλεϊ, το τραμ. Σήμερα θα συνεδριάσει η Επιτροπή για το θέμα των πλοίων, γιατί εκεί πέρα δεν έχει ξεκαθαρίσει σήμερα, γιατί από τη μία πλευρά έχουμε τα αεροπλάνα που υπάρχει και ευρωπαϊκή οδηγία, επειδή υπάρχουν τα φίλτρα που καθαρίζουν τον αέρα, αλλά είναι και αριθμημένες οι θέσεις. Και από την άλλη πλευρά λέμε ότι όπου υπάρχει αριθμημένη θέση και ξέρουμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε τον κόσμο που θα μπει δε χρειάζεται η υποχρεωτικότητα της μάσκας, όμως στους χώρους που δεν υπάρχουν ελεγχόμενες θέσεις όπως στα αστικού τύπου χρειάζεται η μάσκα. Τα πλοία είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί έχουν και εξωτερικούς χώρους, οι μέσα χώροι έχουν χώρο που μετακινείται, δεν είναι σταθερή η θέση, θα αποφασίσει η Επιτροπή."

Σχετικά με τους εμβολιασμούς, ανεφερε: "Υπήρξαν και δημοσιεύματα χθες που ήταν τελείως άστοχα και ψευδή, που πήγαιναν να συνδέσουν το αν θα γίνει τέταρτη δόση με τυχόν παραγγελίες εμβολίων. Τα εμβόλια έχουν παραγγελθεί από τον Μάιο του 2021 με κεντρική Ευρωπαϊκή συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε παραγγελία για όλες τις χώρες, βάσει πληθυσμού. Εμείς τώρα ως κράτη-μέλη δεν παραγγέλνουμε επιπλέον εμβόλια, αλλά βάσει αυτής της συμφωνίας παίρνουμε εμβόλια που τα έχουμε παραγγείλει στο σύνολό τους, απλώς επιλέγουμε πότε θα έρθουν."

Όπως τόνισε τον Σεπτέμβριο είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθεί τέταρτη δόση του εμβολίου: "Το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών θεωρούν -και αυτό μαθαίνουμε από τις επιστημονικές κοινότητες- ότι το Σεπτέμβριο θα χρειαστεί να κάνουμε ένα εμβόλιο, το οποίο θα είναι ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι και το τροποποιημένο, γιατί τα εμβόλια συνεχώς τροποποιούνται βάσει των μεταλλάξεων. Πάντοτε μας παραδίδουν οι εταιρείες το πιο εξελιγμένο εμβόλιο που υπάρχει. Το αν αυτό τώρα θα αφορά το γενικό πληθυσμό, θα αφορά στοχευμένες ομάδες, ή θα είναι για όλο τον κόσμο, είναι κάτι που περιμένουμε να το αποσαφηνίσουμε. Τον Μάιο του 2021 έγινε η κεντρική συμφωνία όλων των εταιρειών που λάβαμε. Είναι από το 2021 ως το 2023. Οι εταιρείες δηλαδή για να μπορέσουν παραγγείλουν εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση η συμφωνία είναι ότι θα ήταν για τρία χρόνια. Το εμβόλιο προφανώς θα επαναλαμβάνεται, όπως επαναλαμβάνεται το εμβόλιο της γρίπης. Το επιθυμητό για εμάς και το εμβόλιο της γρίπης, να ξέρετε κάθε ότι κάθε χρόνο τροποποιείται, με βάση τα στελέχη της γρίπης. Θα θέλαμε να είναι ένα εμβόλιο που γίνεται εποχικό μία φορά το χρόνο. Δεν ξέρουμε αν τον Σεπτέμβριο οι εταιρείες θα είναι έτοιμες για αυτό. Για αυτό το λόγο είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε αυτά που λέμε. Η κατεύθυνση είναι ότι θα χρειαστεί εμβολιασμός σε ευάλωτο κόσμο και σε μεγάλες ηλικίες, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να χρειαστεί σε όλο τον πληθυσμό."

Σχετικά με την εξέλιξη της Πανδημίας, ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε: "Η εικόνα της πανδημίας δείχνει ότι τουλάχιστον για τους θερινούς μήνες δεν έχει δυναμική. Ελπίζουμε αυτό να παραμείνει. Τα μέτρα έχουν ανασταλεί, αλλά αν χρειαστεί κάποια από αυτά θα επανέλθουν. Μακάρι να μη χρειαστεί να ενεργοποιηθούν. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι ότι ενδεχομένως ο χειμώνας να έχει δυσκολίες, να έχει έξαρση και να χρειαστεί να έχουμε παρεμβάσεις.

Πέρσι το καλοκαίρι υπήρξε η ιδιαιτερότητα ότι εμφανίστηκε η μετάλλαξη Δέλτα. Που ήταν και η πιο φονική μετάλλαξη του κορωνοϊού. Δεν μπορούσε κάποιος να προβλέψει. Δεν φαίνεται, αυτή τη στιγμή. Αυτό λένε οι επιστήμονες.

Άρα όταν λέμε ότι η πανδημία είναι σε φθίνουσα κατάσταση δε σημαίνει ότι δε θα βγάζει κρούσματα το χειμώνα, αλλά αυτά τα κρούσματα δε θα μας οδηγούν στους 700 και 800 διασωληνωμένους."

Όσον αφορά τους υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή ο Υπουργός τόνισε: "Αυτό το οποίο έχουμε αποφασίσει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουν ανανεωθεί όλες οι συμβάσεις του προσωπικού που υπηρετεί για Covid και αντιστοίχως είναι σε αναστολή όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι τις 31/12. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτή τη στρατηγική, αυτό το οποίο λέμε όμως είναι ότι προφανέστατα με βάση την πορεία της πανδημίας θα παρθούν και αποφάσεις είτε προς το αυστηρότερο, είτε προς το ηπιότερο. Πιστέψτε με δεν είναι ευχάριστο ούτε να βάζεις πρόστιμα άνω των 60, ούτε να βάζεις κόσμο σε αναστολή. Χάρις στο πρόστιμο άνω των 60, αυτά που έδειξε και ο κύριος Τσιόδρας και τους εμβολιασμούς, σώθηκαν 39.000 κόσμος. Κόσμος που ενδεχομένως πιέστηκε τη στιγμή του εμβολιασμού. Προσωπική μου θέση είναι ότι, θα έπρεπε να ήταν τυπικό προσόν ο εμβολιασμός για να είσαι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό που έχουμε αποφασίσει ως κυβέρνηση είναι, θα παρακολουθήσουμε την πανδημία. Εάν κρίνουμε ότι δεν συντρέχουν πλέον λόγοι βάσει της πανδημίας, ναι, θα επιστρέψουν."

Ακόμη αναφέρθηκε και στις προσλήψεις προσωπικού: "Στη διάρκεια της πανδημίας έχει ενταχθεί συνολικά 16.000 επιπλέον προσωπικό. Το οποίο είναι επικουρικό. Τώρα βγαίνουν οι προσλήψεις για τις μόνιμες θέσεις, πλην 2000 γιατρών που είναι μόνιμοι, που μπήκανε, το άλλο προσωπικό είναι επικουρικό.

Τώρα ενδεχομένως και την άλλη εβδομάδα, έχει πάει στο Υπουργείο Εσωτερικών και αναμένεται να αναρτηθεί, θα βγει η προκήρυξη για 4.000 νοσηλευτές, να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπάρχουν και δύο άλλες προκηρύξεις μέσα στο καλοκαίρι για άλλα 1.500 άτομα ιατροί και λοιπό προσωπικό.

Άρα, για το 2022 έχουμε γύρω στις 6.000 μόνιμες θέσεις που θα βγάλουμε. Παράλληλα όμως βγαίνουν και οι θέσεις των επικουρικών. Γιατί αυτός που πηγαίνει στο νοσοκομείο δεν τον ενδιαφέρει αν κάποιος είναι μόνιμος ή επικουρικός."

Τι απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ:

"Εδώ και 2,5 χρόνια έχει γίνει μία μεγάλη μάχη. Προφανώς η μάχη έχει και καλές στιγμές, έχει και κακές στιγμές.

Δεν βγαίνει κανένας εδώ πέρα να πει ότι όλα έγιναν τέλεια, αλλά ήταν μία μάχη που έγινε ενίσχυση του εθνικού συστήματος υγείας για μετάβαση από τις 550 κλίνες ΜΕΘ στις 1.300, εμβολιασμοί, παράλληλα μέτρα και εκεί πέρα συμμετείχε όλη η κοινωνία. Δυστυχώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν το κόμμα που όταν έμπαιναν τα μέτρα ήταν εναντίον. Που όταν ενισχυόταν το εθνικό σύστημα υγείας γκρίνιαζε, που όταν φτάσαμε στον εμβολιασμό είχε θολό μήνυμα. Ακόμα και σήμερα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Δεν στήριξε κανένα μέτρο για τον εμβολιασμό, κανένα μέτρο υποχρεωτικότητας.

Όταν γινόταν η άρση των μέτρων μας εγκαλούσε. Ήταν ένα κόμμα που δυστυχώς σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας κοιτούσε να έχει πολιτικά οφέλη. Θα μας απαντήσει σήμερα εάν τελικά είναι υπέρ του εμβολιασμού; Θα μας απαντήσει σήμερα για το τι εθνικό σύστημα υγείας παρέδωσε με 550 κλίνες ΜΕΘ; Δηλαδή αυτή τη στιγμή ανέλαβε η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και έπρεπε σε τέσσερις μήνες να τις κάνει 1300. Και πάντοτε προσπαθούν αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουν ένα θέμα.

Η πανδημία ήταν μια μάχη της κοινωνίας, μια μάχη της επιστήμης, μια μάχη της κυβέρνησης. Προφανώς αυτή αποτιμάται και το Εθνικό μας σύστημα υγείας χάριν στις γυναίκες και στους άντρες που υπηρετούν, ενώ πολλοί έλεγαν ότι θα διασωληνώσουμε σε πάρκινγκ εκτός νοσοκομείων, άντεξε. Με δυσκολίες, με διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, αλλά άντεξε κι αυτό είναι το μήνυμα."

