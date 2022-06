Οικονομία

ΙΟΒΕ: Άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τις επιχειρηματικές προσδοκίες στην Ελλάδα.

Στις 108 μονάδες διαμορφώθηκε τον Μάιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος υψηλότερα από ό,τι τον προηγούμενο μήνα (105,1 μονάδες) και σε επίπεδο παρόμοιο με εκείνο πριν ένα χρόνο (108,6 μονάδες).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επικράτησαν σταθεροποιητικές τάσεις στην Ευρωζώνη, ενώ σημειώθηκε ήπια υποχώρηση γενικότερα στην ΕΕ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, στην Ελλάδα οι επιχειρηματικές προσδοκίες βελτιώθηκαν κυρίως στη βιομηχανία και το λιανικό εμπόριο και λιγότερο στις υπηρεσίες, ενώ ο τομέας των κατασκευών κινήθηκε έντονα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ενώ η άνοδος στις υπηρεσίες είναι ήπια, σημειώνεται ισχυρή βελτίωση των προσδοκιών στον κλάδο των ξενοδοχείων-εστιατορίων, με το σχετικό δείκτη στο μέγιστο επίπεδο από το 2012 που καταγράφεται, αποτελώντας μια πρώτη ένδειξη της ισχυρής δυναμικής του κλάδου κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, «οι εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις δεν περιόρισαν περαιτέρω την καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία ανέκαμψε από το ελάχιστο επίπεδο 4,5 ετών του Απριλίου, παραμένει ωστόσο σαφώς χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι. Η ανάκαμψη του Μαΐου θεωρείται πως οφείλεται εν μέρει στις θετικές επιδράσεις των παρεμβάσεων πολιτικής για την ενεργειακή κρίση, οι οποίες εκτείνονται και σε κλάδους που επηρεάζονται σημαντικά από την κατανάλωση των νοικοκυριών και το ενεργειακό κόστος. Άλλωστε, ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, χωρίς να διαφαίνεται σύντομα η λήξη του και με τις κυρώσεις προς τη Ρωσία να κλιμακώνονται. Αναδεικνύεται σταδιακά η σημασία παρεμβάσεων πολιτικής, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες όμως χρειάζεται πλέον να έχουν μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και στρατηγικό χαρακτήρα, οδηγώντας σε ενδυνάμωση της παραγωγής και της οικονομίας. Μικρότερη επίπτωση στο οικονομικό κλίμα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο έχουν και οι επιδράσεις της πανδημίας, με τη βελτίωση των σχετικών δεδομένων να συνεχίζεται και τα περιοριστικά μέτρα να χαλαρώνουν περαιτέρω. Αυτές οι εξελίξεις αναμένεται να αποτυπωθούν στον τουρισμό, η πορεία του οποίου θα είναι κρίσιμη για τις προσδοκίες τους επόμενους μήνες».

Αναλυτικότερα:

στη βιομηχανία, το ήπια αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε ελαφρά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα αποκλιμακώθηκαν αισθητά και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες υποχώρησαν.

στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για την παραγωγή ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησαν αισθητά.

στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώθηκαν σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται ελαφρά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων ενισχύονται αισθητά.

στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βελτιώθηκαν ήπια, εκείνες για τη ζήτηση εξασθένισαν αισθητά, ενώ οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης ενισχύθηκαν σημαντικά.

στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας υποχώρησαν ελαφρά, όπως και οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση εντός ενός έτους οι οποίες βελτιώθηκαν ήπια. Παράλληλα ενισχύθηκαν αισθητά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές και βελτιώνεται σημαντικά η πρόθεση για αποταμίευση.