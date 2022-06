Τοπικά Νέα

Χαλκιδική - Βιασμός: ανατροπή με νέο ένταλμα σύλληψης

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά την καταγγελία για βιασμό μίας 22χρονης στην περιοχή της Κασσάνδρας στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα. ενώ αρχικά είχε συλληφθεί ένας 56χρονος κρατούμενος των φυλακών Κασσάνδρας, ο οποίος βρισκόταν έξω με άδεια. Ο άνδρας αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστηρίζει πώς βρισκόταν στην περιοχή και εκτελούσε αντιπυρικές εργασίες, στο πλαίσιο έκτισης της ποινής του, υπό την επιτήρηση σωφρονιστικού υπαλλήλου.

Κάτι το οποίο βεβαιώνει και με την κατάθεση που έδωσε ο σωφρονιστικός υπάλληλος σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρει ότι την ώρα που καταγγέλλει η κοπέλα ότι δέχθηκε την επίθεση, ο συλληφθείς βρισκόταν μαζί του.

Οι αστυνομικοί μετά την κατάθεσή του διεύρυναν τις έρευνες και μπήκε στο κάδρο των ερευνών ένας γιδοβοσκός, που έχει μαντρί δίπλα από το σημείο που δέχτηκε επίθεση η άτυχη κοπέλα και όπως αναφέρουν πληροφορίες, μοιάζει με τον 57χρονο Αλβανό που εκτίει την ποινή του στις φυλακές Κασσάνδρας.

