Λάρισα: ένα κομμάτι από σουβλάκι τον έστειλε... στην Εντατική

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείο Λάρισας

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείο Λάρισας όταν έντρομοι διαπίστωσαν πως ο άντρας που είχε διακομιστεί λιπόθυμος είχε σφηνωμένο στο λαιμό του ένα κομμάτι σουβλάκι.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο 65χρονος, που φαίνεται να έτρωγε ένα σουβλάκι, εντοπίστηκε από αστυνομικούς χωρίς τις αισθήσεις του στο κέντρο της Λάρισας.

Αμέσως στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και έγινε η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ξεκίνησαν οι διαδικασίες διασωλήνωσης και τότε οι γιατροί διαπίστωσαν έκπληκτοι πως στο λαιμό του άνδρα είχε σφηνωθεί ένα κομμάτι από σουβλάκι!

Αμέσως το ξένο σώμα αφαιρέθηκε και πλέον ο 65χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΓΝΛ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υγεία του βαίνει καλύτερα.

