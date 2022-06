Life

Στο νοσοκομείο ο Πασχάλης Τερζής

Εκτάκτως εισήχθη στο νοσοκομείο ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Στο νοσοκομείο εισήχθη εκτάκτως ο Πασχάλης Τερζής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέδωσε ο Alpha, ο γνωστός τραγουδιστής εισήχθη σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και στο πλευρό του βρίσκεται η σύζυγός του. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές.

Τα τελευταία χρόνια, ο Πασχάλης Τερζής έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν πραγματοποιεί εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα. Ο τραγουδιστής ζει πλέον μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

