Ερντογάν: διακοπή σχέσεων με την Ελλάδα μέχρι να “διορθώσει τα λάθη της”

Νέα πυρά από τον Τούρκο πρόεδρο κατά της Ελλάδας, που διακόπτει τις σχέσεις με τη χώρα μας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως η Τουρκία σταματά τις συνομιλίες με την Ελλάδα, μέχρι η Αθήνα «να διορθώσει τα λάθη της».

Ο Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία ακύρωσε την πλατφόρμα διμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, προσθέτοντας σε ομιλία προς την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματός του πως η Άγκυρα θέλει μια εξωτερική πολιτική που «να έχει ισχυρό χαρακτήρα».

«Συνεχίζετε να μας κάνετε επίδειξη με τα αεροπλάνα σας», είπε ο Ερντογάν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. «Τι κάνετε; Συνέλθετε. Δεν αντλήσατε τα διδάγματα από την ιστορία;».

«Μην προσπαθείτε να χορέψετε με την Τουρκία. Θα κουραστείτε και θα μείνετε καθ' οδόν. Δεν κάνουμε πλέον διμερείς συνομιλίες μαζί τους. Αυτή η Ελλάδα δεν βλέπει τη λογική», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι έσπασαν τη συμφωνία Ανώτατου Στρατηγικού Συμβουλίου που είχαν με την Ελλάδα και πως χθες το είπε και στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Ταγίπ Ερντογάν υπονόησε ότι η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας απευθύνοντας το εξής ερώτημα για τον ηγέτη της Κεμάλ Κιλιτνστάρογλου:

«Είναι στο πλευρό της χώρας του ή στο πλευρό των αντιπάλων μας στον εθνικό αγώνα που δίνει η Τουρκία από τη συνοριακή γραμμή στη Μεσόγειο και το Αιγαίο μέχρι τις προσπάθειές της να δημιουργήσει μόνιμες οικονομικές ζώνες;».

Αναφερόμενος στην Αγία Σοφία, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «αποκαταστήσαμε την Αγία Σοφία στην αρχική της ταυτότητα μετά από 84 χρόνια και κλείσαμε την πληγή που άνοιξε στην καρδιά του Πορθητή». «Κυνηγημένη, δακρυσμένη, λυπημένη στην καρδιά, η Αγία Σοφία ανέκτησε τη διακεκριμένη θέση της στον πολιτισμό μας ως λάβαρο που υψώνεται στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης», ανέφερε.

