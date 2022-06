Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: 12χρονη πέθανε στον ύπνο της

Σοκ έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος του κοριτσιού. Έρευνες πραγματοποιούνται για τα αίτια του θανάτου της.

Ακόμη ένα περιστατικό με αιφνίδιο θάνατο ανήλικης συνέβη αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη όπου ένα 12χρονο κορίτσι «έσβησε» ξαφνικά στον ύπνο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες το 12χρονο κορίτσι πέθανε ενώ κοιμόταν στη διάρκεια της νύχτας με τους γονείς να αντιλαμβάνονται το πρωί τηςν τραγωδία και να ειδοποιούν άμεσα το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά.

Η σορός της άτυχης μικρής μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική υπηρεσία του ΑΠΘ, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αιτία του θανάτου της ανήλικης.

