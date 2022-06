Πολιτική

ΕΛΚ: Ο Θανάσης Μπακόλας νέος Γενικός Γραμματέας

Το ποσοστό που συγκέντρωσε ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Θανάσης Μπακόλας. Στην προεδρία του ΕΛΚ εξελέγη ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Ο ειδικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για τα ευρωπαϊκά θέματα με έδρα τις Βρυξέλλες Θανάσης Μπακόλας εξελέγη Γενικός Γραμματέας του ΕΛΚ, στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ. Στην προεδρία του ΕΛΚ εξελέγη ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ν.Δ. ο κ. Μπακόλας συγκέντρωσε ποσοστό 83,9%.



«Η εκλογή του κ. Μπακόλα σε μια τόσο σημαντική θέση στην ηγεσία της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς οικογένειας αποτελεί την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση της παρουσίας και της πολιτικής της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και των δράσεων του κόμματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο» τονίζεται στην ανακοίνωση του κόμματος.

Στην αποστολή της Νέας Δημοκρατίας στο Συνέδριο του ΕΛΚ συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ στο Ευρωκοινοβούλιο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινάκης, ο βουλευτής και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Ν.Δ. Τάσος Χατζηβασιλείου, οι υπουργοί Νότης Μηταράκης και Κώστας Σκρέκας, ο αν. υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, η υφυπουργός Μαρία Συρεγγέλα, ο βουλευτής Κωνσταντίνος Κυρανάκης, οι ευρωβουλευτές Στέλιος Κυμπουρόπουλος, Μαρία Σπυράκη, Ελίζα Βόζενμπεργκ, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Άννα- Μισέλ Ασημακοπούλου και Θοδωρής Ζαγοράκης, ο Γ.Γ. του υπουργείου Εξωτερικών Γιάννης Σμυρλής, ο Γραμματέας Οργανωτικού Ν.Δ. Στέλιος Κονταδάκης, ο συνεργάτης της Γραμματείας Δ.Σ.Ε.Ε. Σταύρος Παπασταύρου καθώς και τα μέλη της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων Ν.Δ., όπως ο Ιωάννης Σαμπατάκος, ο Νίκος Κορογιαννάκης, ο Δημοσθένης Μαμμωνάς, η Πηνελόπη Γαβρά και άλλοι.

