Εξάρθρωση συμμορίας που διακινούσε παράνομα ταξιδιωτικά έγγραφα

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας και αποκόμιζαν από την παράνομη δράση τους, δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Στη σύλληψη 2 αλλοδαπών που χρησιμοποιώντας ως βιτρίνα καταστήματα που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας, προμήθευαν με ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων ενδιαφερόμενους, προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 30-5-2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, σε συνεργασία με την Ο.Π.Κ.Ε., δύο (2) αλλοδαποί για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της κατοχής ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, έχοντας ως βιτρίνα καταστήματα που διατηρούσαν στο κέντρο της Αθήνας, διέθεταν έναντι αμοιβής, ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων, σε ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς.

Στο πλαίσιο στοχευμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στα καταστήματα των ανωτέρω κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-17- ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων προσώπων διαφόρων τύπων

φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου τρίτων προσώπων

-6- τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις που αποτυπώνουν αποστολές χρημάτων

αποδεικτικά αποστολής και παραλαβής χρημάτων από και προς τρίτες Χώρες, το άθροισμα των οποίων υπερβαίνει τις -24.000- ευρώ

μαχαίρι με ξύλινη λαβή με μήκος λάμας -34- εκατοστά

κλεμμένη πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος

-2- ψηφιακά μέσα αποθήκευσης με περιεχόμενο καταχωρήσεις ονοματεπώνυμων και χρηματικών ποσών

-3- φορητοί υπολογιστές και

-4- κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

