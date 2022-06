Κόσμος

Τουρκία - Ιμάμογλου: αναβολή στη δίκη

Τι δήλωσε ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης για τη δίκη του.

Για τις 21 Σεπτεμβρίου ανέβαλε το δικαστήριο την απόφαση για τον Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος κατηγορείται για εξύβριση των μελών του Εκλογικού Συμβουλίου και είναι αντιμέτωπος με την καταδίκη απαγόρευσης πολιτικής δραστηριότητας.

Κατά την ακροαματική διαδικασία το δικαστήριο αποφάσισε να σταλεί ο φάκελος που ετοίμασαν οι δικηγόροι του Ιμάμογλου στην εισαγγελία για εξέταση.

"Είναι ντροπή που υπάρχει, διεξάγεται και συνεχίζεται μια τέτοια υπόθεση και επαίσχυντη η τιμωρία που έχει επιβάλει η εισαγγελία στο παρελθόν. Παρά όλα αυτά, η ελπίδα μας είναι ότι η δικαιοσύνη θα λάμψει σύμφωνα με τους κανόνες. Ευχαριστώ ειλικρινά όλους τους συντρόφους μου, τους πολιτικούς μου φίλους", δήλωσε ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

