Θεσσαλονίκη: τον μαχαίρωσε με σπαθί Σαμουράι!

Τι προκάλεσε την αντίδραση του δράστη που επιτέθηκε στον άτυχο άνδρα με σπαθί σαμουράι.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Αμελόκηπους, το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Ένας άνδρας, γνωστός στους κατοίκους της περιοχής καθώς πήγαινε στο σημείο και άφηνε τακτικά κρέατα αμφιβόλου ποιότητας για τα αδέσποτα, διαπληκτίστηκε με έναν 47χρονο που δεν ήθελε να αφήνει κρέατα στο σημείο. Τότε ο δράστης, σύμφωνα με την καταγγελία, έβγαλε ένα σπαθί Σαμουράι και τραυμάτισε τον άνδρα στην κοιλιακή χώρα.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και χθες το απόγευμα βγήκε από την Εντατική και είναι καλύτερ αστην υγεία του μετά από πολύωρο χειρουργείο που υποβλήθηκε.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το θύμα κατονόμασε σήμερα τον δράστη και έδειξε στις αρχές τα στοιχεία του ενώ η δικηγόρος του, καταγγέλει τις αρχές πως αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως πλημμέλημα και όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, που πρόκειται για κακούργημα.

