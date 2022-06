Αθλητικά

Premier League: Ο Ζουμά καταδικάστηκε για την κακοποίηση της γάτας του

Καταδικάστηκε και ο αδερφός του που τράβηξε το βίντεο με την επίμαχη σκηνή, το οποίο αναρτήθηκε στα social media. Οι ποινές που τους επιβλήθηκαν.

Σε 180 ώρες κοινωνικής εργασίας καταδικάστηκε από δικαστήριο του Λονδίνου ο αμυντικός της Γουέστ Χαμ, Κερτ Ζουμά, αφότου παραδέχθηκε την ενοχή του για κακοποίηση της γάτας του. Ταυτόχρονα, το δικαστήριο απαγόρευσε στον Γάλλο ποδοσφαιριστή να έχει γάτα ως κατοικίδιο για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η υπόθεση αφορά ένα βίντεο που εμφανίστηκε στα social media τον περασμένο Φεβρουάριο και έδειχνε τον Ζουμά να χτυπάει και να κλωτσάει τη γάτα του. Όπως αποδείχθηκε, το βίντεο τράβηξε ο αδελφός του, Γιοάν, ο οποίος επίσης καταδικάστηκε σε 140 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

Η δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις, με τον Ζουμά να βρίσκεται στο επίκεντρο αποδοκιμασιών, όπου κι αν έπαιζε. Η Γουέστ Χαμ τον τιμώρησε με πρόστιμο και η Adidas διέκοψε τη χορηγική συνεργασία μαζί του, όμως ο προπονητής της λονδρέζικης ομάδας, Ντέιβιντ Μόιες, συνέχισε να τον στηρίζει και τον χρησιμοποίησε κανονικά ως το τέλος της χρονιάς.

