Δίκη Λιγνάδη - Μάρτυρας: Η σοκαριστική κατάθεση για τον βιασμό του με μεταλλική ράβδο

Με λυγμούς περιέγραψε το σκηνικό της σεξουαλικής κακοποίησής του όταν ακόμη ήταν 19 ετών, ξετύλιξε στη δίκη του σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο 36χρονος μάρτυρας της υπόθεσης Ν. Σ.

Ο πρώτος άνδρας που αναφέρθηκε, πριν έναν χρόνο, σε σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί στα 19 του χρόνια από τον Δημήτρη Λιγνάδη, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις που οδήγησαν στην παραίτηση του ηθοποιού από το Εθνικό Θέατρο και στην απαγγελία βαριών κατηγοριών σε βάρος του, βρέθηκε σήμερα στο βήμα του μάρτυρα στη δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Ο Νίκος Σ. που ισχυρίζεται ότι το 2005 ο κατηγορούμενος τον βίασε στο σπίτι του, κατέθεσε στο δικαστήριο για το «σκηνικό καλοστημένης παγίδας», όπως είπε χαρακτηριστικά, στην οποία έπεσε όταν ο κατηγορούμενος του υποσχέθηκε να τον βοηθήσει να γίνει ηθοποιός.

Ο 36χρονος σήμερα μάρτυρας, εμφανώς ταραγμένος και κλαίγοντας όταν περιέγραφε όσα ισχυρίζεται ότι συνέβησαν στο σπίτι τού άλλοτε επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου, τον Σεπτέμβριο του 2005, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει σήμερα την κατάθεση του η οποία θα συνεχιστεί στην επόμενη δικάσιμο.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο δικαστήριο, ήρθε σε επαφή με τον Δημήτρη Λιγνάδη μέσω μίας θείας του και εκείνος προσφέρθηκε να τον βοηθήσει στον χώρο του θεάτρου. Όπως είπε ο μάρτυρας, ο Λιγνάδης του έδωσε τον τελευταίο μονόλογο του Τομ στο θεατρικό του Τέννεσι Ουίλιαμς "Γυάλινος κόσμος" και κανόνισαν μετά από τηλεφώνημα του ηθοποιού το βράδυ της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 ο Νίκος Σ. να πάει στο σπίτι του κατηγορούμενου. Εκεί , σύμφωνα με την κατάθεση του, ο 36χρονος βρήκε έναν ακόμη νεαρό και τον κατηγορούμενο ο οποίος εμφανίστηκε με μία πετσέτα. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο Λιγνάδης με επιθετικό ύφος άρχισε να τον ρωτά επίμονα για το αν καταλάβαινε «τι έκανε ο Τομ στο τσοντάδικο» και άλλες ερωτήσεις για τον πρωταγωνιστή του θεατρικού. «Μου ζήτησε για να αποδείξω ότι είμαι διατεθειμένος να είμαι στο χώρο, να του δείξω τα οπίσθιά μου. Παρουσία του άλλου παιδιού. Ήταν πάρα πολύ αμήχανο».

Όπως ανέφερε «ήταν σκηνικό καλοστημένης παγίδας. Αυτό το κατάλαβα μετά. Με τις καταιγιστικές ερωτήσεις του. Στα 19 όταν δεν έχεις ομόφυλη σχέση δεν θα το πεις ποτέ στην οικογένειά σου. Φοβόμουν».

Ο μάρτυρας περιέγραψε όσα έγιναν στη συνέχεια στο σπίτι τού κατηγορούμενου ο οποίος τελικά τον βίασε με μία μεταλλική ράβδο παρουσία του άλλου νεαρού.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα μετά από αυτό δεν είχε ποτέ ξανά επαφές με τον Λιγνάδη, ωστόσο μεταξύ 2007-2010, οπότε εργαζόταν σε ένα καφέ στο Γκάζι «ήρθε ως πελάτης ο σκηνοθέτης τυχαία και έκτοτε ερχόταν κάθε Σάββατο, χωρίς όμως να συζητήσουμε».

Ο μάρτυρας, αναφερόμενος στον συνήγορο του κατηγορούμενου, είπε πως ο κ. Κούγιας «μας βιάζει κάθε μέρα» και ότι χρησιμοποιεί εναντίον τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. «Στη χώρα που ο Γιακουμάκης αυτοκτόνησε από το μπούλινγκ».

Η εξέταση του μάρτυρα θα συνεχιστεί στις 3 Ιουνίου καθώς ζήτησε να διακοπεί σήμερα η κατάθεση δηλώνοντας στην Έδρα ότι δεν αισθάνεται καλά.

