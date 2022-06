Κοινωνία

Μπουρνάζι - Ράπερ: Είχα κι άλλο όπλο στο αμάξι - Το βίντεο του στα social media

Το προκλητικό βίντεο του 22χρονου ράπερ στα social media μετά την έξοδό του από το αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε 10 μήνες με αναστολή και χρηματική ποινή.

Ποινή φυλάκισης 10 μηνών αλλά και χρηματική ποινή κρίνοντας τον ένοχο για το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής, επέβαλε στον γνωστό τράπερ που συνελήφθη στο Μπουρνάζι.

Ωστόσο ο νεαρός αφότου αφέθηκε ελεύθερος δημοσίευσε ένα προκλητικό βίντεο στο Instagram στο οποίο λέει χαρακτηριστικά «πάλι καλά που βρήκαν μόνο το ένα γιατί είχα και άλλο στο αμάξι».

Ο 22χρονος όπως και οι φίλοι χαμογελούν. Δείχνουν να αντιμετωπίζουν σαν αστείο όλη την κατάσταση και δείχνουν να μην νοιώθουν ότι όσα κάνουν μπορεί να επηρεάζουν παιδιά που ακούν τους στίχους και ακόμη δεν έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα ώστε να καταλάβουν τι είναι σωστό και τι είναι ανοησία.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Ο 22χρονος ανέφερε στο δικαστήριο πως το όπλο άνηκε σε φίλο του που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο κάτι που επιβεβαίωσε και ο φίλος του, με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν σε βίντεο κλιπ. Ακόμη, υποστήριξε ότι το νοίκιασε μέσω της εταιρείας που είχε αναλάβει το γύρισμα και πως ο τράπερ δεν το γνώριζε αλλά το είδε όταν κάποια στιγμή σταμάτησαν για να πάει στο περίπτερο και το άφησε στο αυτοκίνητο.

Ο 22χρονος κατηγορούμενος σημείωσε στην απολογία του πως μόλις είδε το όπλο θέλησε να ακυρώσει το γύρισμα γιατί δεν συμφωνούσε και υποστήριξε πως παραδέχτηκε αμέσως στους αστυνομικούς ότι έχει κάτι παράνομο επάνω του και ουδέποτε, όπως ανέφερε, τους είπε πως το έχει για την ασφάλεια του.

