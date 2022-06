Αθλητικά

Roland Garros: Ακάθεκτη η Σβιάτεκ

Η Πολωνή πρωταθλήτρια ξεπέρασε εύκολα και το εμπόδιο της Αμερικανίδας Τζέσικα Πέγκουλα και μετράει πλέον 33 συνεχόμενες νίκες!

Ασταμάτητη η Ίγκα Σβιάτεκ, ξεπέρασε σχετικά εύκολα το εμπόδιο της Αμερικανίδας Τζέσικα Πέγκουλα στα προημιτελικά και οδεύει ολοταχώς προς την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός.

Η Πολωνή τενίστρια έχανε 3-2 στο ξεκίνημα από το Νο 11 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά από κει και πέρα «ανέβασε στροφές» και δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης της υπεροχής της, φτάνοντας σε περίπου μιάμιση ώρα στη νίκη με 6-3, 6-2.

Η νικήτρια του 2020, που πέρυσι είχε αποκλειστεί στον ίδιο γύρο από τη Μαρία Σάκκαρη, συμπλήρωσε 33 διαδοχικές νίκες στο Tour και μοιάζει το ακλόνητο φαβορί και στον επερχόμενο ημιτελικό, απέναντι στη Ρωσίδα Ντάρια Κασάτκινα.

