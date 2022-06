Κόσμος

Ρόναλντ Ρίγκαν: Ελεύθερος χωρίς όρους ο άνθρωπος που τον πυροβόλησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τζον Χίνκλεϊ βγήκε από το ψυχιατρείο όπου νοσηλευόταν με κατάθλιψη και ψύχωση το 2016. Ήταν ήδη ελεύθερος, αλλά πλέον ο δικαστής ήρε τα τελευταία περιοριστικά μέτρα.

Ομοσπονδιακός δικαστής ήρε σήμερα και τους τελευταίους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί στον Τζον Χίνκλεϊ, τον άνθρωπο που πυροβόλησε και τραυμάτισε τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν και άλλους τρεις, το 1981, όπως ανέφεραν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, που διεξήχθη στην Ουάσιγκτον, ο δικαστής Πολ Φρίντμαν ήρε τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και την απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο που ίσχυαν ακόμη για τον Χίνκλεϊ. Η εντολή του δικαστή θα εφαρμοστεί από τις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με το Fox News. Ο Χίνκλεϊ ήταν ήδη ελεύθερος και ζει μόνος του στο Ουίλιαμσμπεργκ, στη Βιρτζίνια.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Φρίντμαν είχε δηλώσει ότι σκόπευε να άρει τους περιορισμούς αλλά ήθελε να δώσει περισσότερο χρόνο στις εισαγγελικές αρχές να παρακολουθήσουν πώς θα λειτουργούσε ο Χίνκλεϊ καθώς θα ήταν αναγκασμένος για πρώτη φορά να ζήσει μόνος του, μετά τον θάνατο της μητέρας του. Εκείνη την περίοδο ο δικαστής έκρινε ότι τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Χίνκλεϊ ήταν «σε ύφεση» και ότι δεν συνιστούσε πλέον κίνδυνο για τους άλλους.

Το 2016 ο Χίνκλεϊ βγήκε από το ψυχιατρείο όπου νοσηλευόταν με κατάθλιψη και ψύχωση και του επιτράπηκε να εγκατασταθεί σε μια περιφραγμένη κοινότητα στο Ουίλιαμσμπεργκ για να φροντίσει την ηλικιωμένη μητέρα του, η οποία πέθανε τον Αύγουστο του 2021. Από την ημέρα που πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο Χίνκλεϊ τηρεί τους όρους που του είχε θέσει το δικαστήριο και είναι ασυμπτωματικός, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Δεν έχει απειλήσει κανέναν και δεν έχει επιδείξει συμπεριφορά που να υποδηλώνει ότι σκοπεύει να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Η κόρη του Ρίγκαν, η Πάτι Ντέιβις, σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην εφημερίδα Washington Post, έγραφε ότι διαφωνεί με την αποφυλάκισή του Χίνκλεϊ γιατί πιστεύει ότι δεν αισθάνεται μεταμέλεια για τις πράξεις του.

Στις 30 Μαρτίου 1981 ο Χίνκλεϊ πυροβόλησε τον Ρίγκαν έξω από το ξενοδοχείο Χίλτον στην Ουάσινγκτον. Ο Ρίγκαν τραυματίστηκε στον πνεύμονα, αλλά επέζησε. Τραυματίστηκαν επίσης ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζέιμς Μπρέιντι, ο πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας Τίμοθι Μακάρθι και ο αστυνομικός Τόμας Ντιλάχαντι. Ο Χίνκλεϊ κρίθηκε αθώος λόγω παραφροσύνης το 1982.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πάτρα: ο Λέων, η Τσιόλα και η “εγκληματική ενέργεια” στην Ίριδα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: βυτιοφόρο διαμέλισε ηλικιωμένη

Λάρισα: ένα κομμάτι από σουβλάκι τον έστειλε... στην Εντατική