Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός: Διπλό… με κατοστάρα

Επιβλητικοί οι Πειραιώτες πέρασαν άνετα από την Πάτρα κι απέχουν μια νίκη από το «σκούπισμα» της σειράς και την πρόκριση στους τελικούς.

Μία νίκη μακριά από το... σκούπισμα της σειράς των ημιτελικών στα πλέι οφ της Α1 Ανδρών / Basket League, βρίσκεται ο Ολυμπιακός, μετά το άνετο πέρασμα του από την Πάτρα, με το οποίο έγραψε το 2-0. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 102-72 του Προμηθέα στο Game 2 και πλέον με νίκη το Σάββατο (4/6) στο ΣΕΦ παίρνουν το εισιτήριο για τους τελικούς, όπου θα περιμένουν με πλεονέκτημα έδρας το νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός-Λάρισα (1-1).

Κορυφαίος των νικητών ο «συνήθης-ύποπτος» Σάσα Βεζένκοβ με 20 πόντους (3/3τρ.) και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Χασάν Μαρτιν πρόσθεσε 17 πόντους. Για τον Προμηθέα προσπάθησε ο Μάρκους Φόστερ με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 31-46, 53-75, 72-102

Ένα δεκάλεπτο, το πρώτο, διήρκησε η αντίσταση του Προμηθέα στον Ολυμπιακό. Μετά το 18-20, που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 10΄, οι «ερυθρόλευκοι» ενεργοποίησαν την άμυνα τους και με διάρκεια στην επίθεση έτρεξαν επιμέρους σκορ 8-18, ξεφεύγοντας στο 17΄ +12 (26-38) και κλείνοντας το ημίχρονο στο +15 (31-46).

Με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας από μέση και μακρινή απόσταση ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά στο 25΄ σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (39-65), μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκης... Για την... Ιστορία, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν ακόμη και στο +35, προσφέροντας πλούσιο θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο κλειστό «Δ. Τόφαλος».

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Φούφης, Τζιοπάνος, Τσιμπούρης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Μάκης Γιατράς): Ρέι 6 (2), Γκραντ 6, Αγραβάνης 10, Σίμπσον, Φόστερ 19 (1), Χαντ 7, Γκίκας 2, Αγραβάνης Γ 4, Λάγιος 6, Άντριτς 3 (1), Μπαζίνας 3 (1), Τανούλης 6.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 8 (2), Ντόρσεϊ 4 (1), Φαλ 7, Βεζένκοβ 20 (3), Παπανικολάου 8 (1), Έισι 6 (2), Λούντζης 4, Λαρεντζάκης 9 (2), Σλούκας 8 (2), Μάρτιν 17, Ζαν-Σαρλ 8, ΜακΚίσικ 3 (1)

