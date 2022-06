Κόσμος

Καρτέλ “Κάλι”: Νεκρός ο Χιλμπέρτο Ροντρίγκεζ Ορεχουέλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "Σκακιστής" πέθανε σε φυλακή των ΗΠΑ. Η ανακοίνωση και το αίτημα της οικογένειάς του στις αμερικανικές Αρχές.

Ο Χιλμπέρτο Ροντρίγκεζ Ορεχουέλα, πρώην αρχηγός του άλλοτε πανίσχυρου κολομβιανού καρτέλ Κάλι, πέθανε σε ηλικία 83 ετών σε φυλακή των ΗΠΑ όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 30 ετών για διακίνηση ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Γνωστός με το προσωνύμιο «Σκακιστής», ο Ροντρίγκεζ εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2004 και εξέτιε την ποινή του σε ομοσπονδιακές φυλακές της Βόρειας Καρολίνας.

«Τα παιδιά και η σύζυγος του Χιλμπέρτο Ροντρίγκεζ Ορεχουέλα ενημερώνουν με θλίψη ότι χθες, Τρίτη 31 Μαΐου 2022, στις 6:54 μ.μ., πέθανε από λέμφωμα», ανέφερε η ανακοίνωση της οικογένειας, που υπέβαλε αίτημα στις αμερικανικές αρχές για τη μεταφορά της σορού του στην Κολομβία.

Η σύλληψη του Χιλμπέρτο Ροντρίγκεζ Ορεχουέλα από τις κολομβιανές αρχές, το 1995, σηματοδότησε την απαρχή της διάλυσης του καρτέλ Κάλι, το οποίο κάποτε είχε υπό τον έλεγχό του το 80% της διακίνησης ναρκωτικών παγκοσμίως, σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

Ο αδερφός του, Μιγκέλ, συνελήφθη δύο μήνες αργότερα και εκτίει ποινή κάθειρξης σε φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα δύο αδέρφια είχαν κηρύξει τον πόλεμο στον διαβόητο έμπορο ναρκωτικών Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αστυνομική επιχείρηση το 1993.

Είχαν παραδεχθεί ότι χρηματοδότησαν προεκλογικές εκστρατείες, μεταξύ αυτών και του Ερνέστο Σαμπέρ το 1994. Ωστόσο ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας είχε αρνηθεί ότι γνώριζε για τις δωρεές στο Φιλελεύθερο Κόμμα του.

Ειδήσεις σήμερα:



Missing alert: Που εντοπίστηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί

Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός: Διπλό… με κατοστάρα

“The 2Night Show” την Τετάρτη με Μπουράκ Χακί για την σειρά “Η Γέφυρα” του ΑΝΤ1+