Κοινωνία

Missing alert: Που εντοπίστηκε η 17χρονη που είχε εξαφανιστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η περιπέτεια της ανήλικης έληξε δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η περιπέτεια της Ελένης Ξ., 17 ετών, έληξε σήμερα δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Ελένη Ξ. βρέθηκε στην περιοχή του Καματερού και είναι καλά στην υγεία της.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Ελένη Ξ. και την οικογένειά της για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Καραμανλής για ελληνοτουρκικά: Η ειρήνη δεν κερδίζεται με εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία

Προμηθέας Πατρών – Ολυμπιακός: Διπλό… με κατοστάρα

“The 2Night Show” την Τετάρτη με Μπουράκ Χακί για την σειρά “Η Γέφυρα” του ΑΝΤ1+