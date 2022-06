Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: Οι θέσεις της Ελλάδας εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο

Το τουρκικό ΥΠΕΞ εξαπέλυσε επίθεση και στη Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι «η Γερμανία πέφτει στην παγίδα της πρόκλησης της Ελλάδας»

Διπλωματικές πηγές, σχολιάζοντας τις πρόσφατες αιτιάσεις του τουρκικού υπουργείο Εξωτερικών, επισημαίνουν ότι οι θέσεις της Ελλάδας εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο, είναι γνωστές και αποδεκτές από τους εταίρους και συμμάχους μας, οι οποίοι αναγνωρίζουν τον ρόλο της χώρας μας ως πόλο ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή.

Λίγο νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, τα έβαλε και με το Βερολίνο, κατηγορώντας το για μεροληπτικές δηλώσεις που δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας. Παράλληλα κατηγόρησε και την Αθήνα, ότι απειλεί την κυριαρχία της Τουρκίας

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ, Τανζού Μπιλγκίτς αναφέρει, «καταδικάζουμε έντονα και απορρίπτουμε τις αβάσιμες δηλώσεις κατά της χώρας μας από την Καγκελαρία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας».

«Είναι απαράδεκτο η Γερμανία να πέφτει στην παγίδα πρόκλησης της Ελλάδας και να συμμετέχει σε συκοφαντική εκστρατεία κατά της χώρας μας. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία μας ενάντια στην παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας μας από την Ελλάδα και τις παρενοχλήσεις των αεροσκαφών μας στον εναέριο και διεθνή εναέριο χώρο της χώρας μας, αγνοώντας τους Συμμάχους του ΝΑΤΟ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που διεκδικεί μεγαλύτερο εναέριο χώρο από τα χωρικά της ύδατα». «Με βάση αυτόν τον παράνομο ισχυρισμό, θα ήταν ανακριβές να χαρακτηριστούν πτήσεις εντός 6-10 μιλίων από τον διεθνή εναέριο χώρο ως παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου», υποστηρίζει το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Υποστηρίζει ακόμη πως «αν υπάρχει ένας παράγοντας που απειλεί την κυριαρχία, την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα του γείτονά του, αυτός είναι η Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά που βρίσκονται κοντά στη χώρα μας, σε αντίθεση με τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και του Παρισιού του 1947. Επιπλέον, διατηρεί την παράνομη και άδικη στάση της ότι μπορεί μονομερώς να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, σε αντίθεση με τα ζωτικά συμφέροντα της χώρας μας και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «η Τουρκία δεν έχει βλέψεις στα εδάφη κανενός. Ωστόσο, δεν πρέπει να περιμένει κανείς να κάνουμε τα στραβά μάτια στην απειλή για την ασφάλεια του λαού από τις καθαρές παραβιάσεις των διατάξεων των διεθνών συνθηκών περί αφοπλισμού από την Ελλάδα».

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταλήγει αναφέροντας ότι «αναμένουμε από τη Γερμανία να καλέσει την Ελλάδα να ενεργήσει σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες, αντί να κάνει μεροληπτικές δηλώσεις που δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας».

Νωρίτερα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως η Τουρκία σταματά τις συνομιλίες με την Ελλάδα, μέχρι η Αθήνα «να διορθώσει τα λάθη της».

Ο Ερντογάν δήλωσε πως η Τουρκία ακύρωσε την πλατφόρμα διμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα, το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, προσθέτοντας σε ομιλία προς την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματός του πως η Άγκυρα θέλει μια εξωτερική πολιτική που «να έχει ισχυρό χαρακτήρα».

