Τζόνι Ντεπ – Άμπερ Χερντ: Εντυπωσιακή ανατροπή στην πολύκροτη δίκη

Οι ένορκοι επεδίκασαν και αποζημίωση 15.000.000 δολαρίων που θα πρέπει να καταβληθούν για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η ηθοποιός Άμπερ Χερντ δυσφήμησε τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας, όπως έκρινε σήμερα αμερικανικό δικαστήριο, βάζοντας τέλος στην πολύκροτη δίκη που έφερε στο φως της δημοσιότητας άγνωστες πτυχές της προσωπικής ζωής των δυο σταρ του Χόλυγουντ.

Οι επτά ένορκοι έκριναν ότι ο τίτλος και τα αποσπάσματα ενός άρθρου γνώμης της Άμπερ Χερντ, που δημοσιεύτηκε το 2018, περιείχαν συκοφαντικά σχόλια για τη σχέση της με τον Τζόνι Ντεπ.

Ως εκ τούτου, το δικαστήριο επιδίκασε στον Τζόνι Ντεπ αποζημίωση ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

