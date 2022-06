Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται

Το σχόλιο του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μετά τη δήλωση του ΥΠΕΞ της Τουρκίας περί κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου.

Φρένο στην τουρκική προσπάθεια για την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών βάζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών για τα ελληνικά νησιά, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της χώρας μας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται».

Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος επανέλαβε τη πάγια θέση των ΗΠΑ, η οποία ενθαρρύνει τους νατοϊκούς συμμάχους Ελλάδα και Τουρκία να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Ωστόσο, απηύθυνε έκκληση για την αποφυγή προκλητικής ρητορικής που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των εντάσεων. Τέλος, η δήλωση του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών καταλήγει με την επισήμανση ότι «η Ελλάδα και η Τουρκία είναι και οι δύο ισχυροί εταίροι και σύμμαχοι κλειδί των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ».

