“The 2Night Show” - Έλενα Γκρέκου: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το επίθετό της (βίντεο)

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη της εκπομπής «The 2Night Show» και έδωσε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη στον παρουσιαστή.

Στη συζήτηση που είχε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου εξήγησε τους λόγους που έμεινε μακριά από το τραγούδι για αρκετά χρόνια, ενώ θυμήθηκε και τα πρώτα της βήματα στη μουσική "εγώ ξεκίνησα με σπουδές στο κλασσικό τραγούδι και όταν βγήκα με pop ήταν πολύ ξένο για μένα"

Αναφέρθηκε στον μονάκριβο γιο της που εδώ και έξι μήνες μένει μόνος του στην Καβάλα, αφού βρίσκεται σε μια σχολή πιλότων, ενώ δεν παρέλειψε να μιλήσει για το καλλιτεχνικό της επίθετο.

Όπως λοιπόν αποκάλυψε το «Γκρέκου» το έβγαλε μια συμμαθήτρια της στο σχολείο που ήξερε πως ήθελε να ασχοληθεί με το τραγούδι "εγώ το είχα Πασχαλίδου, λόγω της μεγάλης αδυναμίας στη γιαγιά μου, όμως μία συμμαθλητριά μου όταν έμαθε ότι θα ασχοληθώ με το τραγούδι μου έβγαλε το Γκρέκου"

Η Έλενα Γκρέκου αναφέρθηκε επίσης και στη νέα γενιά τραγουδιστών και όχι μόνο και είπε:

«Τώρα πια υπάρχει πληθώρα τραγουδιστών. Ανοίγεις το ραδιόφωνο και αναρωτιέσαι ποιος τραγουδάει. Δεν υπάρχει προσωπικότητα».





