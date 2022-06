Πολιτική

Βελόπουλος: Εκλογές στις 2 Οκτωβρίου - Έχουν γίνει λάθη με την Τουρκία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης για την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και τα καύσιμα. Τι ανέφερε για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ήταν το πρωί της Πέμπτης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Επειδή δύο χρόνια είχαμε τον κορονοϊό και δεν μπορούσαμε να κάνουμε συγκεντρώσεις, τώρα είμαστε, όπως πρέπει κοντά στον κόσμο, ασχέτως πότε θα πάμε σε εκλογές», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος στην αρχή της συζήτησης του με τον Γιώργο Παπαδάκη, ενώ στο τέλος της κουβέντας τους είπε πως «εγώ “βλέπω” τις πρόωρες εκλογές στις 2 Οκτωβρίου, αλλά ο Πρωθυπουργός ξέρει καλύτερα».

Αναφορικά με την ενεργειακή κρίση, σημείωσε πως «είχα πει πριν από 1,5 χρόνο στον Πρωθυπουργό να κάνουμε προαγορά πετρελαίου - που είχε τότε 19 δολάρια το βαρέλι - και φυσικού αερίου, που ήταν η τιμή του στο 35 ενώ σήμερα είναι πάνω από 240. Αν με είχαν ακούσει, θα είχαμε 19 δισεκατομμύρια σήμερα περισσότερα στα ταμεία μας, ως πλεόνασμα, για να στηρίξουμε τον Έλληνα πολίτη. Πολλοί γελούσαν και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε πολιτικό προσωπικό που να βλέπει μπροστά».

Σχετικά με την ακρίβεια στα αγαθά και τις τιμές στα καύσιμα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε πως «η ΝΔ έχει φτιάξει ένα Κράτος-“κλέφτη”. Λένε οι υπουργοί πως έχουμε αυξημένα έσοδα, αλλά αυτά είναι από την ακρίβεια, λόγω του ΦΠΑ, που αυξάνεται όσο αυξάνει η τιμή του προϊόντος. Υπουργός είπε χθες πως αν βγάλουμε τους φόρους, έχουμε τα πιο φθηνά καύσιμα στην Ευρώπη. Αυτό είναι σαλτιμπαγκισμός. Σήμερα στην Γερμανία, από 2,30 η βενζίνη πήγε στο 1,70 ευρώ το λίτρο, επειδή μειώθηκε ο ΕΦΚ στα καύσιμα. Εδώ γιατί δεν γίνεται;».

Για τους λογαριασμούς ρεύματος, ο κ. Βελόπουλος είπε, μεταξύ άλλων, πως «η ρήτρα αναπροσαρμογής είναι ένα “παιχνίδι” της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ», ενώ σημείωσε πως «εμείς ζητάμε και κατάργηση του ΕΤΜΕΑΡ, που ανέρχεται σε 800 εκατομμύρια το χρόνο, έστω αναστολή του για 1 ή 2 χρόνια, όσο κρατήσει η κρίση».

«Η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα για την πρωτογενή παραγωγή της χώρας επί δεκαετίες», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος, που στρέφοντας διαρκώς τα πυρά του προς τα κυβερνητικά στελέχη είπε πως έχουν επαφή με την κοινωνία, όπως προκύπτει από δηλώσεις τους κατά καιρούς.

Για την αποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε ότι «Η ΝΔ σκύλευσε για τρίτη φορά την Δημοκρατία και το Κοινοβούλιο, όταν μάθαμε από τον Όλαφ Σολτς ότι η Ελλάδα θα στείλει τεθωρακισμένα στην Ουκρανία και θα τα αντικαταστήσουν οι Γερμανοί. Είναι απαράδεκτο να μας ενημερώνει ο Σολτς για τέτοια θέματα. Μετά μου λέτε εσείς να συνεργαστούμε σε μια Κυβέρνηση με αυτούς; Πώς να συνεργαστούμε εμείς με ανθρώπους που νομίζουν πως είναι “αυτοκράτορες”;».

Ερωτηθείς για τα ελληνονοτουρκικά, ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε μεταξύ άλλων, πως «δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει πριν από 1,5 μήνα στην Τουρκία, για ιδιωτική επίσκεψη, να μιλάει με τον Ερντογάν και να μην μας ενημερώνει για το τι είπαν και για ποια πράγματα δεσμεύθηκε και μετά να αρχίζει η ένταση».

«Έχουν γίνει λάθη που θα τα πληρώσουμε στην πορεία. Δεν είναι κυβέρνηση, είσαι “τσίρκο Medrano” όταν διαρρέεις πληροφορίες για υβριδικό πόλεμο και μετά τις παίρνεις πίσω», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος, ζητώντας πιο διεκδικητική τακτική απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας πως «σε μια φιλονικία χρειάζονται δύο: όταν ο ένας είναι ενδοτικός και υποχωρεί διαρκώς, ο άλλος διεκδικεί διαρκώς και προχωράει μπροστά».

«Επειδή έρχεται πείνα, εμείς ζητάμε από την Κυβέρνηση και από όλους, να μην αφήσουμε στρέμμα άσπαρτο με κριθάρι, καλαμπόκι και σιτάρι, γιατί τον χειμώνα θα πεινάσουμε», κατέληξε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»:

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μπουράκ Χακί: οι σχέσεις με τις πρώην και “Η Γέφυρα” του ΑΝΤ1+

Οκλαχόμα: Ένοπλος “σκόρπισε” τον θάνατο σε νοσοκομείο (εικόνες)

Άλιμος: “Stop” στη μουσική στα μαγαζιά στις 23:00