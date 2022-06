Κόσμος

Ελισάβετ: Το μήνυμα για τα 70 χρόνια βασιλείας της

Ξεκινούν οι εορτασμοί για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, οι οποίοι θα διαρκέσουν τέσσερις ημέρες.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ευχαρίστησε όσους λαμβάνουν μέρος στους εορτασμούς για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, πριν από τη σημερινή έναρξη των τετραήμερων εκδηλώσεων και των δημόσιων αργιών στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα εβδομήντα χρόνια της βασιλείας της.

Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την χώρα, αλλά και παγκοσμίως, αναμένεται να λάβουν μέρος στους εορτασμούς που αρχίζουν σήμερα, προκειμένου να τιμήσουν την 96χρονη βασίλισσα που παραμένει στο θρόνο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο απ' ό,τι όλοι οι προκάτοχοί της, σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση.

“Ευχαριστώ τον καθέναν από εσάς, που είχε συμμετοχή για τη συγκέντρωση των κοινοτήτων, των οικογενειών, των γειτόνων και των φίλων για να τιμήσουν την επέτειο του Πλατινένιου Ιωβηλαίου μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Κοινοπολιτεία,” ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η Ελισάβετ.

“Συνεχίζω να εμπνέομαι από την καλή θέληση που δείξατε σε εμένα και ελπίζω ότι οι επόμενες ημέρες θα αποτελέσουν μία ευκαιρία για να στοχαστούμε όλα αυτά που επιτεύχθηκαν κατά τα τελευταία εβδομήντα χρόνια, καθώς βλέπουμε το μέλλον με εμπιστοσύνη και ενθουσιασμό.”

Ωστόσο, σε μια ένδειξη των δυσκολιών που υπάρχουν από την προχωρημένη ηλικία της βασίλισσας και τα πρόσφατα ζητήματα “επεισοδιακής κινητικότητας,” τα οποία, την ανάγκασαν να ακυρώσει μερικές από τις δημόσιες υποχρεώσεις της, η προσωπική συμμετοχή της στις εκδηλώσεις είναι ενδεχόμενο να είναι κατά κάποιο τρόπο περιορισμένη.

Οι εορτασμοί αρχίζουν με τη στρατιωτική παρέλαση “Trooping the Colour” στο κεντρικό Λονδίνο και για πρώτη φορά, η Ελίζαμπεθ θα δεχτεί την απόδοση τιμών από 1.500 στρατιώτες και αξιωματικούς μπροστά από τον εξώστη του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Άλλα υψηλόβαθμα μέλη της βασιλικής οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου του γιου της και διαδόχου 73χρονου Πρίγκιπα Καρόλου και του μεγαλύτερου γιου του, του 39χρονου Πρίγκιπα Ουίλιαμ, θα λάβουν μέρος σε άλλες εορταστικές εκδηλώσεις για λογαριασμό της βασίλισσας, ενώ μεγάλη προσοχή θα δοθεί και σε αυτούς που θα απουσιάσουν από τους εορτασμούς.

Ο δεύτερος γιος της βασίλισσας 62χρονος Πρίγκιπας Άντριου που διακανόνισε μία αγωγή που είχε κατατεθεί σε βάρος του στις ΗΠΑ το Φεβρουάριο, καθώς κατηγορούνταν για τη σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας, όταν αυτή ήταν ανήλικη, δεν αναμένεται ότι θα παραβρεθεί στις τιμητικές εκδηλώσεις.

Ο εγγονός της βασίλισσας Πρίγκιπας Χάρι, που τώρα ζει στο Λος Άντζελες με την Αμερικανίδα γυναίκα του Μέγκαν, επίσης θα απουσιάσει από τη σύναξη της βασιλικής οικογένειας στον εξώστη του παλατιού, προκειμένου να παρακολουθήσει τη διέλευση σύγχρονων και παλαιότερων αεροσκαφών της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) έπειτα από την παρέλαση.

