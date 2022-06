Παράξενα

Αναστάτωση σε πτήση Τελ Αβίβ - Ρόδος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συνέβη και το αεροπλάνο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση όταν μία επιβάτιδα σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε φασαρία μέσα στο αεροπλάνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Γαλλίδα 59 ετών η οποία, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, έκανε φασαρία μέσα στο αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση Τελ Αβίβ -Ρόδος.

Ταυτόχρονα έγκυρες πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάκουε στις αλλεπάλληλες υποδείξεις του πληρώματος για ησυχία και τάξη μέσα σε αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Αυτό είχε ως συνέπεια το αεροπλάνο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» όπου αστυνομικοί κατέβασαν την 59χρονη επιβάτιδα, την συνέλαβαν με την κατηγορία της παραβίασης των κανόνων λειτουργίας συγκοινωνιακών μέσων και κρατείται στο ΑΤ Αερολιμένα Ηρακλείου όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Το αεροπλάνο συνέχισε την πτήση του με τελικό προορισμό τη Ρόδο.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μπουράκ Χακί: οι σχέσεις με τις πρώην και “Η Γέφυρα” του ΑΝΤ1+

Οκλαχόμα: Ένοπλος “σκόρπισε” τον θάνατο σε νοσοκομείο (εικόνες)

Άλιμος: “Stop” στη μουσική στα μαγαζιά στις 23:00