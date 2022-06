Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος 12χρονης - Πατέρας: βρήκαμε το παιδί μελανιασμένο στο κρεβάτι (βίντεο)

Σοκ από τον αιφνίδιο θάνατο μαθήτριας στον ύπνο τους. Συγκλονίζει ο πατέρας της περιγράφοντας την σκηνή που εντόπισαν νεκρό το παιδί.

Οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις της 12χρονης που πέθανε αιφνίδια στον ύπνο της, αναμένεται να δώσουν απαντήσεις ως προς τα αίτια του θανάτου της.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της δηλώνει σοκαρισμένος και λέει στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», πως αδυνατεί να διαχειριστεί την απώλεια του παιδιού του.

«Και οι εξετάσεις να βγουν, το παιδί δεν γυρίζει πίσω», είπε χαρακτηριστικά σε επικοινωνία που είχε με την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου.

Ο πατέρας της μικρής είχε περιγράψει σε χθεσινές δηλώσεις του στους δημοσιογράφους πώς εκείνος κι η γυναίκα του βρήκαν το παιδί τους νεκρό.

«Η γυναίκα μου πήγε το πρωί να την ξυπνήσει και τη βρήκε μελανιασμένη», είπε περιγράφοντας πως η σύζυγός του έβαλε τις φωνές και ο ίδιος έσπευσε, καλώντας αμέσως το ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο της έκανε τεχνητές αναπνοές και ΚΑΡΠΑ, «όπως ήξερε», μάταια.

«Μετά ήρθε το ΕΚΑΒ, ήρθαν οι γιατροί, ήρθε η ιατροδικαστής και η επίσημη ανακοίνωση που είχαμε ήταν ότι έπαθε ανακοπή καρδιάς», είπε.

Το παιδί δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας, ήταν μάλιστα αθλήτρια και δεν είχε κάποια ενόχληση τις προηγούμενες ημέρες.

Μια ημέρα πριν φύγει από τη ζωή η 12χρονη Δήμητρα, είχε πάει εκδρομή με το σχολείο και τους γονείς της, ενώ όταν επέστρεψε σπίτι διάβασε τα μαθήματά της, έπαιξε και αφού έκανε μπάνιο κοιμήθηκε χωρίς να έχει διαμαρτυρηθεί για κάποιο πρόβλημα.

Όπως τόνισε ο πατέρας στον ΑΝΤ1, το κορίτσι δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας και κάθε χρόνο κάνει τσεκάπ. Οι τελευταίες εξετάσεις σε γιατρούς ήταν πριν από τρεις μήνες και έδειξαν ότι το παιδί ήταν υγιέστατο. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι το παιδί ήταν πλήρως εμβολιασμένο και ότι ο θάνατός της δεν συνδέεται με τις συνωμοσίες περί παρενεργειών.

