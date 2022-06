Life

“Το Πρωινό” - Κούγιας: η δίκη Λιγνάδη, οι βρισιές και ο “ομοφοβικός και ρατσιστής”

Σάλος ξέσπασε για όσα φέρεται να είπε ο ποινικολόγος σε δημοσιογράφους. Τι λέει για μάρτυρες… ομοφυλόφιλους κατ΄ επάγγελμα. Τι του απαντά ο Πρόεδρος του ΣΕΗ για την διαγραφή του Δημήτρη Λιγνάδη.

Αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια έχει προκαλέσει η λεκτική αντιπαράθεση που είχαν την Τετάρτη, καθώς και οι ύβρεις που υποστηρίζεται ότι εκστόμισε ο Αλέξης Κούγιας προς δημοσιογράφους που καταγράφουν όσα γίνονται στην δίκη Λιγνάδη.

Όπως αναφέρουν σχετικώς οι δημοσιογράφοι, «Κατά τη διάρκεια της διακοπής (ενν. της δίκης), ο συνήγορος του κατηγορούμενου Α. Κούγιας πέρασε από το σημείο που βρίσκονταν εμφανώς φορτισμένος ο μάρτυρας και το οικείο του περιβάλλον και άρχισε να γελάει επιδεικτικά. Τότε μια γυναίκα από το φιλικό περιβάλλον του μάρτυρα τον ρώτησε γιατί γελάει. Εκείνος την εξύβρισε αποκαλώντας την πατσαβούρα. Στη συνέχεια δύο γυναίκες δημοσιογράφοι από το Παρατηρητήριο διαμαρτυρήθηκαν λέγοντας του ότι δεν επιτρέπεται να εξυβρίζει. Τότε ο Α. Κούγιας συνέχισε αποκαλώντας τις δημοσιογράφους επανελλημένα πατσαβούρες, λέγοντας τη φράση “Πατσαβούρες, βουλώστε το τώρα”», ενώ φέρεται να τους είπε ακόμη «να πάτε να βρείτε κανέναν άνδρα».

Ο ποινικολόγος σε γραπτή δήλωση του την Τετάρτη δίνει την δική του πλευρά για όσα συνέβησαν, υπογράφοντας την σχετική ανακοίνωση ως «ομοφοβικός και ρατσιστής», λέξεις που επίσης προκάλεσαν αντιδράσεις.

Σε δηλώσεις του, ο Αλέξης Κούγιας στράφηκε κατά των μαρτύρων στην δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, που κατηγορείται για βιασμούς ανδρών, μεταξύ των οποίων ήταν και ανήλικοι, κάνοντας λόγο για «ομοφυλόφιλους κατ΄ επάγγελμα που προβάλλουν καθημερινά την ομοφυλοφιλία τους», αναφερόμενος στον μηνυτή του Δημήτρη Λιγνάδη και όσα συγκλονιστικά κατέθεσε για τις σκηνές της, καταγγελλόμενης από τον ίδιο, σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στο σπίτι του καλλιτέχνη».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα με όλες τις εξελίξεις από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

