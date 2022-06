Κόσμος

Κομισιόν: Οι τουρκικές υπερπτήσεις παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο

«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να απαιτεί από την Τουρκία να παύσει όλες τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας»



Ξεκάθαρη απάντηση δίνει η Κομισιόν για τις υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών και την παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου. Η Κομισιόν, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης απαιτεί από την Τουρκία να παύσει όλες τις απειλές.

«Η Επιτροπή έχει επίγνωση της πρόσφατης αύξησης των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη καθώς και από μη επανδρωμένα οχήματα αέρος (UAV)», αναφέρει η Κομισιόν.

Και συνεχίζει: «Οι πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικές κατοικημένες περιοχές αποτελούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, ενώ η Τουρκία οφείλει να δεσμευτεί ρητά υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας, των διεθνών συμφωνιών και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών με προσφυγή εφόσον απαιτείται στο Διεθνές Δικαστήριο», προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να απαιτεί από την Τουρκία να παύσει όλες τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας καθώς και να σέβεται την κυριαρχία όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των χωρικών τους υδάτων και του εθνικού εναέριου χώρου τους», καταλήγει η Κομισιόν.

