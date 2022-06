Κοινωνία

Ρολόι που κλάπηκε στην Ιταλία, βρέθηκε στην Αθήνα (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του πολυτελές ρολογιού, η αρπαγή του οποίου είχε γίνει πριν από ένα περίπου χρόνο.

Μετά από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατόπιν ανάπτυξης διεθνούς συνεργασίας μέσω INTERPOL και ανταλλαγής πληροφοριών με τις Ιταλικές Αρχές, εντοπίστηκε στην Αθήνα και κατασχέθηκε πολυτελές ρολόι που είχε κλαπεί στην Ιταλία.

Το ρολόι είχε κλαπεί το 2021 στην Ιταλία, όταν άγνωστη γυναίκα δρώντας με τη διεθνώς διαδεδομένη τεχνική της «αγκαλιάς», κατάφερε να το αφαιρέσει από τον παθόντα και να διαφύγει χωρίς να γίνει αντιληπτή από αυτόν.

Το συγκεκριμένο ρολόι εντοπίσθηκε στην κατοχή Έλληνα, ο οποίος το είχε αγοράσει, έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού, από ιστοσελίδα πώλησης κοσμημάτων της αλλοδαπής, διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα αγοράς αυτού.

Το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας βρίσκεται σε συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές, προκειμένου να επιστραφεί το κατασχεθέν ρολόι στον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

