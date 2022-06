Πολιτική

Θεοδωρικάκος κατά Σοϊλού: αφήστε τα σενάρια και τα μυθεύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρή απάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου σε νέα πρόκληση της Άγκυρας

Ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού με δήλωσή του στο τουίτερ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα εκπαιδεύει τρομοκράτες στο Λαύριο



«Το Δυτικό Μέτωπο είναι όπως το γνωρίζετε.Το PKK βαδίζει από το Λαύριο στην Αθήνα.Είμαστε μαζί με την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ.Σε αυτή την ένωση, υπάρχει επιμονή να μεγαλώνουν τρομοκράτες PKK/PYD στη δομή του Λαυρίου και να βοηθάνε τη FETO, παρόλο που το λέμε.Είναι και γείτονας, και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και υποστηρικτής της τρομοκρατίας.‘Χαριτωμένη’ δύση»

Παράλληλα, σε συνέντευξη του, ο κ. Σοϊλού ανέφερε, μεταξύ άλλων, «Υπάρχουν χώρες γύρω που θέλουν να χρησιμοποιήσουν όλη αυτή την πολυπλοκότητα, όπως η Ελλάδα. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έχει κινητοποιήσει το στρατόπεδο του Λαυρίου, το οποίο έχει την σφραγίδα του ΟΗΕ, υπέρ της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK, εδώ και περίπου 7-8 μήνες. Η διαπίστωσή μας, η ανίχνευση των πληροφοριών ασφαλείας μας, είναι ότι υπάρχουν εντολές που έρχονται από το Λαύριο μεταξύ των ενεργειών που έχουμε καταγράψει, ειδικά στο πλαίσιο των ενεργειών του YPS. Αυτό που ονομάζουμε YPS είναι αυτό: Η τρομοκρατική οργάνωση στην πόλη, άλλοτε νόμιμα και άλλοτε παράνομα, μέσα στις δομές. Διαβιβάσαμε την εικόνα αυτή εδώ στην ελληνική κυβέρνηση. Ξέρουμε ονομαστικά έναν-έναν αυτούς που πήγε το ΡΚΚ στο Λαύριο και ονομαστικά έναν-έναν τους τρομοκράτες που από το Λαύριο θα πάνε στο βόρειο Ιράκ. Αν δεν είχαν ενεργοποιήσει το στρατόπεδο του Λαυρίου, η συμμετοχή στη τρομοκρατική οργάνωση θα ήταν μικρότερη».

Σκληρή απάντηση δίνει με γραπτή δήλωσή του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, στους ανυπόστατους ισχυρισμούς που εξέφρασε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών Suleyman Soylu. Συγκεκριμένα τονίζει:

«H Τουρκία πρέπει να εγκαταλείψει επιτέλους τη συνεχή επανάληψη μυθευμάτων. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν βάσεις τρομοκρατών. Αυτό είναι γνωστό και παραδεκτό από όλους και ο υπουργός Soylu θα έπρεπε να το αποδέχεται και να μην καταφεύγει σε φανταστικά σενάρια.

Αυτή την υποχρέωση έχει για αποκατάσταση της αλήθειας ως υπουργός χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Μπουράκ Χακί: οι σχέσεις με τις πρώην και “Η Γέφυρα” του ΑΝΤ1+

Θάνατος 12χρονης - Πατέρας: βρήκαμε το παιδί μελανιασμένο στο κρεβάτι (βίντεο)

Της Αναλήψεως: το πρώτο μπάνιο και η πέτρα η μαλλιαρή