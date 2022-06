Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Η Σελήνη στον Καρκίνο και η δυσοίωνη πρόβλεψη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για «ημέρες με έρωτα χωρίς αναστολές και συναισθηματικές εξάρσεις, καθώς η Σελήνη ήρθε στον Καρκίνο», έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Η Σελήνη είναι στον Καρκίνο, κάνει πολύ ωραία όψη με τον Ουρανό, θα ασχοληθούμε με το σπίτι και την οικογένεια», ανέφερε η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος σημείωσε πως «είναι μια καλή ημέρα για να γίνει μια σημαντική αλλαγή».

Ακόμη, κάνοντας μια μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, ανέφερε πως «όταν έρχεται ο Δίας που μας φέρνει τα καλά, είναι όλα εντάξει. Αλλά εκεί που πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να το λέμε. Ο Ουρανός είναι στον Ταύρο. Στο τέλος Ιουλίου, ο Άρης θα μπει στον Ταύρο και θα πάει να συναντήσει τον Ουρανό και θα είναι μια περίοδος έντασης, με πολλά απρόσμενα γεγονότα», συνιστώντας σε όλους να είναι προσεκτικοί.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: η πρώτη “επαφή” με την κεταμίνη και η ανατριχιαστική ανάρτηση

Θάνατος 12χρονης - Πατέρας: βρήκαμε το παιδί μελανιασμένο στο κρεβάτι (βίντεο)

Αυτοκτονία γυμναστή - Αλεξόπουλος: Η φερόμενη ως υπαίτιος ήταν στο πάρτι με την Μπίκα