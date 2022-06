Συνταγές

Σνίτσελ κοτόπουλο από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μοιράζεται τα μυστικά του για ζουμερό και τραγανό αποτέλεσμα, που θα “τρελάνει” τον ουρανίσκο όσων ακολουθήσουν την συνταγή του.

Συνταγή για τρυφερό σνίτσελ από στήθος κοτόπουλου ετοίμασε και μας έδειξε βήμα – βήμα την Πέμπτη, ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε ο Πέτρος Συρίγος, το σνίτσελ, την καλοκαιρινή περίοδο μπορεί ιδανικά να συνοδευτεί από μία σαλάτα.

Στην διάρκεια εκτέλεσης της συνταγής, μοιράστηκε μυστικά για να γίνει το κρέας ζουμερό, με τραγανή κρούστα που θα έχει και… τυρί.

Για το σνίτσελ κοτόπουλο θα χρειαστείτε:

4 στήθη κοτόπουλο

6 αβγά

3 κ.σ. γάλα

1κ.τ.γ πάπρικα

1 κ.τ.γ σκόρδο σκόνη

250 γρ αλεύρι γ.ο.χ.

150 γρ παρμεζάνα τριμ.

10 φέτες ψωμί του τόστ

αλάτι, πιπέρι

400 ml καλαμποκέλαιο

Σνίτσελ κοτόπουλο – Η συνταγή Σ’ ένα μπολ βάζουμε τα αβγά με το γάλα, αλατοπιπερώνουμε και χτυπάμε καλά. Σ’ ένα άλλο μπολ βάζουμε το αλεύρι, το σκόρδο, την πάπρικα, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Σ’ ένα άλλο μπολ βάζουμε το ψωμί του τοστ που το έχουμε αφήσει να ξεραθεί και το έχουμε τρίψει στον τρίφτη. Σ’ ένα πιάτο βάζουμε την τριμμένη παρμεζάνα. Ανοίγουμε το φιλέτο στήθος κοτόπουλο στα δυο ώστε να γίνει πιο λεπτό, έπειτα το βάζουμε ανάμεσα σε δυο μεμβράνες και χτυπάμε με ένα βάρος ώστε να ανοίξει περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε με όλα τα φιλέτα. Αλατοπιπερώνουμε τα φιλέτα. Τα περνάμε ένα ένα από το αλεύρι και τα βάζουμε σε ένα πιάτο. Έπειτα τα περνάμε από το αβγό και την παρμεζάνα. Αφού τα έχουμε περάσει όλα από το αβγό και την παρμεζάνα, τα παίρνουμε ένα ένα και τα περνάμε από αβγό πάλι και τέλος από το τριμμένο ψωμί. Έτσι πετυχαίνουμε να είναι η παρμεζάνα στη μέση ώστε να μην μας καεί στο ψήσιμο. Βάζουμε σ’ ένα τηγάνι το καλαμποκέλαιο ή ηλιέλαιο σε μέτρια φωτιά, το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά, όχι να κάψει και τηγανίζουμε και απ’ τις δυο πλευρές. Όταν είναι έτοιμα τα βάζουμε σε απορροφητικό χαρτί. Tips: Το ψωμί μας κάνει πιο ωραία κρούστα απ’ ότι η φρυγανιά στο σνίτσελ. Προσοχή το λάδι μας δεν πρέπει να καίει γιατί θα καούν τα σνίτσελ απέξω και μέσα θα μείνουν ωμά.

