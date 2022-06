Πολιτική

Πανελλήνιες 2022: Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στους μαθητές

Για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων έκανε ανάρτηση ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία εύχεται στους μαθητές «καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις εξετάσεις»

Η ανάρτηση:

"Τα παιδιά μας ανοίγουν, σήμερα, ένα νέο κεφάλαιο από τα πολλά και συναρπαστικά που θα ακολουθήσουν στο βιβλίο της ζωής τους. Τους εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στις εξετάσεις.

Να μη ξεχνούν, όμως, ότι πρόκειται για ένα μόνο βήμα στον μεγάλο δρόμο προς την ατομική τους προκοπή. Και να κρατούν πάντα μαζί τους τη δροσιά, την πίστη και την αισιοδοξία της γενιάς τους. Καλή πρόοδο σε όλες και όλους".

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 2, 2022

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας & Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι η πρώτη μόνο προσπάθεια για τα νέα παιδιά, που με υπομονή, επιμονή και προσήλωση στο στόχο τους, οραματίζονται να ανοίξουν τα φτερά τους και να κατακτήσουν τη γνώση. Από όλους εμάς χρειάζονται μόνο ενθάρρυνση, εμπιστοσύνη και συναισθηματική στήριξη. Πολιτεία, γονείς και εκπαιδευτικοί οφείλουμε να σταθούμε δίπλα τους. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες των τελευταίων χρόνων, μέσα σε ένα περιβάλλον πρωτόγνωρων κοινωνικών και υγειονομικών συνθηκών, στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις θα δώσουν και πάλι ένα μάθημα σοβαρότητας και ωριμότητας, που θα είναι παράδειγμα για πολλούς από εμάς. «Είστε ένα βήμα από τη μεγαλύτερη, εντελώς προσωπική σας, κατάκτηση. Εύχομαι σε όλες και όλους καθαρό μυαλό, ψυχραιμία και συγκέντρωση. Με όλη μου την καρδιά “καλή επιτυχία”».

Μήνυμα έστειλε και το ΜέΡΑ25 με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών εξετάσεων

"Σήμερα ξεκινούν οι Πανελλαδικές για τις μαθήτριες και τους μαθητές των Επαγγελματικών και αύριο των Γενικών Λυκείων. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά η εμπειρία των εξετάσεων να είναι από μόνη της, ανεξάρτητα αποτελέσματος, ενισχυτική, παιδευτική και θετική. Σημασία έχει να καταφέρετε, στον διαθέσιμο χρόνο, να αναπτύξετε αυτά που μάθατε αποτελεσματικά και δημιουργικά. Δεν κρίνεται το μέλλον σας από αυτή την εξέταση. Κρίνεται, το πολύ, ο επόμενος χρόνος. Η ζωή είναι μπροστά για να σας δίνει την μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ζήστε τις τωρινές στιγμές όσο πιο καλά μπορείτε. Με συγκρότηση αλλά χωρίς άγχος. Κλείνω με ένα μήνυμα προς τους γονείς καλώντας τους, εκ μέρος και των παιδιών μας, σε λαϊκή επαγρύπνηση για αυτά που γίνονται στα πανεπιστήμιά μας: Αυτές τις μέρες, που τα παιδιά μας αναμετρώνται με τις Πανελλαδικές, έχουμε όλες και όλοι υποχρέωση να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε μια Ελλάδα που κυβερνά μια άρχουσα τάξη τα παιδιά της οποίας δεν δίνουν καν Πανελλαδικές – καθώς από χρόνια εγκατέλειψαν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα προσανατολιζόμενα στο ΙΒ και στα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα δημόσια πανεπιστήμιά μας, με άλλα λόγια, τα διαχειρίζεται μια κάστα πολιτικών που δεν τα χρειάζεται για τα παιδιά της. Που, για αυτό το λόγο, τα υποβαθμίζει συστηματικά με απώτερο στόχο την μετατροπή τους σε φτηνά εκπαιδευτήρια ημιμαθών κολίγων που θα προσληφθούν, με μισθούς και συνθήκες γαλέρας, στις επιχειρήσεις της ολιγαρχίας. Το συμφέρον, λοιπόν, τόσο των παιδιών που σήμερα ξεκινούν τον αγώνα των Πανελλαδικών όσο και της Ελλάδας μας που χωρίς καλά δημόσια πανεπιστήμια δεν θα ξαναγίνει κοινωνικά και διανοητικά βιώσιμη, απαιτεί και στήριξη του κάθε παιδιού και λαϊκή επαγρύπνηση για την προστασία και βελτίωση της ποιότητας του Δημόσιου Πανεπιστήμιου. Καλές εξετάσεις σε όλα τα παιδιά".





