Πέθανε ο ΔΠΘ

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την ελληνική μουσική σκηνή.

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 38 ετών ο ράπερ ΔΠΘ ή Μιχάλης Αντωνιάδης όπως ήταν το όνομά του.

Η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος την ελληνική μουσική σκηνή και ειδικά αυτή του hip-hop.

Η απώλεια του ΔΠΘ έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης (02/06) και το επιβεβαίωσαν άτομα της hip - hop σκηνής όπως ο «Εθισμός» και οι «Στίχοιμα».

Τα αίτια του θανάτου του, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

