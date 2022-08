Η νέα εκκεντρική τάση στο μακιγιάζ! (εικόνες)

Life

Πολύχρωμο βλέμμα όλες τις ώρες!

Τα τελευταία 2 χρόνια παρατηρείται μία στροφή στο μακιγιάζ με πρωταγωνιστή την καθαρή επιδερμίδα, χωρίς βαριά foundation, και τα σχεδόν διάφανα χείλη.

Φέτος, οι make up artists έχουν στρέψει όλη τους την προσοχή στο βλέμμα με εντυπωσιακά διαστημικά eyeliner, στρας και τις πολύχρωμες σκιές ματιών.

