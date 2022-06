Life

ΑΝΤ1 και Νίκος Χατζηνικολάου ανανέωσαν την συνεργασία τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του σταθμού για την συνέχιση της συνεργασίας με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Για τα επόμενα δύο χρόνια, ο πολύπειρος και διακεκριμένος δημοσιογράφος θα βάζει την έγκυρη υπογραφή του στην παρουσίαση του καθημερινού κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του σταθμού, της εκπομπής «Ενώπιος Ενωπίω», αλλά και πολιτικών εκπομπών, αφού η νέα τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να έχει εκλογικό ενδιαφέρον.

Έχοντας γράψει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της τηλεόρασης και της ενημέρωσης, ο Νίκος Χατζηνικολάου με το κύρος, την αξιοπιστία και τη σημαντική, πολυετή και μακρά πορεία του, θα συνεχίσει να φέρνει στην πρώτη γραμμή την πραγματική και έγκυρη είδηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρήτρα αναπροσαρμογής: Η δικαστική απόφαση για τις διακοπές ρεύματος

Οκλαχόμα: Ένοπλος “σκόρπισε” τον θάνατο σε νοσοκομείο (εικόνες)

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: η πρώτη “επαφή” με την κεταμίνη και η ανατριχιαστική ανάρτηση