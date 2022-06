Κοινωνία

Σύλληψη νηπιαγωγού για σεξουαλική παρενόχληση 5χρονης

Άμεση ήταν η κινητοποίηση μετά από την καταγγελία που έγινε μέσα από το νηπιαγωγείο.

Ενώπιον της Δικαιοσύνης οδηγήθηκε 55χρονος νηπιαγωγός, ο οποίος συνελήφθη στο Αιγάλεω, έπειτα από καταγγελία γονέων για σεξουαλική παρενόχληση στην 5χρονη κόρη τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν μια συνάδελφος του 55χρονου νηπιαγωγού είδε κατά τη διάρκεια διαλείμματος τον άνδρα να πλησιάζει το κοριτσάκι και να το φιλάει στο λαιμό.

Αμέσως η νηπιαγωγός ενημέρωσε τους γονείς του παιδιού. Ο πατέρας της ανήλικης τυγχάνει να είναι αστυνομικός. Οι γονείς το κοριτσιού υπέβαλλαν μήνυση κατά του 55χρονου με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύλληψή.

Ο συλληφθείς φέρεται να αρνήθηκε τις άσεμνες πράξεις σε βάρος του παιδιού

Ο νηπιαγωγός που κατηγορείται σε βαθμό πλημμελήματος, οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, από όπου όμως πήρε αναβολή και αφέθηκε ελεύθερος.

