Μυτιλήνη - Τσίπρας: χωρίς μέτρα θα οδηγηθούμε σε κοινωνική έκρηξη

Στην αγορά της πρωτεύουσας της Λέσβου περιόδευσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συνομίλησε με πολίτες και επιχειρηματίες.

Με εμπόρους και καταναλωτές στην κεντρική αγορά της Μυτιλήνης συναντήθηκε σήμερα στη διάρκεια της περιοδείας του στην κεντρική αγορά της Μυτιλήνης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας.

Μεταξύ των άλλων ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε και συνομίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης Γιάννη Μουτζούρη και τον πρόεδρο των καταστημάτων εστίασης «Ασπίδα», Νίκο Γιαννάκα.

Ο κ. Μουτζούρης αναφέρθηκε στο κλίμα της περιόδου και τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες με τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από την περίοδο της πανδημίας και τις αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας. Ανάλογη και η άποψη του κ. Γιαννάκα ο οποίος σημείωσε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για την εστίαση και ότι ήδη έχουν αρχίσει τα λουκέτα στα καταστήματα.

Επισκέφθηκε επίσης πρατήριο υγρών καυσίμων, στο οποίο ο ιδιοκτήτης αναφέρθηκε «στην οργή των πολιτών αλλά και στα προβλήματα επιβίωσης του κλάδου του από την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων».

«Το κρίσιμο θέμα είναι ότι αν συνεχιστεί η αύξηση των τιμών στα καύσιμα σε συνδυασμό με τη μεγάλη άνοδο των τιμών στην ενέργεια, ο πληθωρισμός θα πάρει την ανηφόρα και θα δημιουργήσει συνθήκες συνολικής πίεσης στην οικονομία» τόνισε ο κ. Τσίπρας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο κ. Τσίπρας έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Δυστυχώς η κατάσταση στην αγορά επιδεινώνεται. Ιδίως σε περιοχές που δεν προσμένουν να αλλάξουν τα πράγματα άρδην από τον τουρισμό, η κατάσταση είναι ακόμα δυσκολότερη. Σήμερα στη Μυτιλήνη μίλησα με ανθρώπους της αγοράς και διαπίστωσα και εδώ, όπως και παντού, την ίδια απόγνωση και την ίδια θλίψη σε σχέση με την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουν. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξουν μέτρα γιατί θα οδηγηθούμε σε συνθήκες κοινωνικής έντασης, κοινωνικής κρίσης και κοινωνικής έκρηξης. Δεν μπορεί όταν η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει στα 2,5 ευρώ, όταν ο πληθωρισμός τρέχει με 11% και όταν το εισόδημα συρρικνώνεται, όταν η σύνταξη δεν επαρκεί για να βγει η τρίτη εβδομάδα του μήνα, να θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί για πολύ χωρίς να υπάρξουν επιπτώσεις.

Είναι αναγκαίο έστω και τώρα να δούμε την μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση λέει ότι το ποσό αυτό είναι γύρω στο 1,4 δισ. για ολόκληρο το χρόνο, αλλά έχουν περάσει ήδη έξι μήνες. Έστω τώρα, μέχρι τέλος του χρόνου με 700 εκατ. δεν θα βγει έξω ο Προϋπολογισμός. Πρέπει να πάρει ανάσα ο μέσος πολίτης που επιβαρύνεται δυσβάσταχτα, να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη βασικής διατροφής και κατανάλωσης. Δεν θα μας βγάλει έξω από τον προϋπολογισμό περισσότερο από όσο μας βγάζουν οι σπατάλες, οι απευθείας αναθέσεις, οι κλειστοί διαγωνισμοί, οι αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων δίχως σχέδιο που ανακοινώνονται και χωρίς να είναι ενήμερο το ΚΥΣΕΑ. Πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία. Πρέπει να στηρίξουμε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση, το κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά, για να μπορέσει η κοινωνία να σταθεί στα πόδια της».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέφτηκε αποσταγματοποιείο στην πόλη της Μυτιλήνης και συναντήθηκε με αποσταγματοποιούς παραγωγούς ούζου οι οποίοι του μετέφεραν τα προβλήματα του κλάδου τους.

