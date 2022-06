Τοπικά Νέα

ΑΠΘ: Επεισόδια μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας (βίντεο)

Επεισόδια με χημικά και πετροπόλεμο μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας μετά το τέλος της πορείας. Σε προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν, έχοντας ολοκληρώσει πορεία στο κέντρο της πόλης, μέλη φοιτητικών παρατάξεων, που στους συλλόγους τους εκπροσωπούν το σχήμα των ΕΑΑΚ, καθώς και μέλη αντιεξουσιαστικων ομάδων συγκεντρώθηκαν στη Σχολή Θετικών Επιστημών, μπροστά από την υπό κατασκευή Βιβλιοθήκη και κινήθηκαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων που περιφρουρούν τον χώρο, εκτοξεύοντας προς το μέρος τους πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Η αστυνομία τους απώθησε κάνοντας χρήση χημικών και προχώρησε σε τουλάχιστον δύο προσαγωγές.

Οι ομάδες των αντιεξουσιαστών διασπάστηκαν μέσα στο campus και ο "πετροπόλεμος" συνεχίστηκε μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ όπου έβαλαν φωτιά σε κάδους περιμετρικά του κτιρίου.

Στη συνέχεια κινήθηκαν προς την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ με τις αστυνομικές δυνάμεις να τους ακολουθούν. Στο ΑΠΘ έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση των εστιών από τις φωτιές στους κάδους.

